Başkan Çelik: "İlçelere yatırımda hız kesmedik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Sarız ilçesine yaptı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Sarız’a giden Başkan Mustafa Çelik, İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Kaymakam Ahmet Solmaz ile görüştü.

Kaymakamlığı ziyaretinde fırsat buldukça ilçeleri ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Çalışmaları yerinde görmek ve talepleri dinlemek çok daha verimli hizmet etmemizi sağlıyor” dedi. Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz da Büyükşehir Belediyesi’nin Sarız’a yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ederek, “Her zaman yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Herhangi bir ilçe farkı gözetmeden adaletli bir şekilde hizmet sunduğunuza şahidiz. Şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.



SARIZ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nu da ziyaret etti. Sarız Belediye Başkanı Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi’nden son derece memnun olduklarını belirtti. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Eroğlu, ilçe merkezindeki asfalt çalışması için de destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şehir merkezinde çalışırken ilçeleri ihmal etmediklerini söyledi. Her hafta ilçelere ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Çelik, Sarız’a yapılan hizmetlerden de bahsederek, “Sarız’da alt yapıda çok iyi hale geldik. Hayvanların içme suyu ve tarımsal sulama alanında da çok iyi durumdayız. Sarız’ın en prestijli binası olan sosyal yaşam merkezini ilçemize kazandırdık. Kapalı Pazar Yeri ihalesini yaptık ve yakında yapımına başlanacak. Amacımız kent merkezi konforunu ilçelerimize de yansıtmak. Asfalt konusunda da ilçe belediyemiz alt yapı çalışmalarını tamamlar tamamlamaz ekibi göndereceğiz. Şehir merkezindeki kalitede asfalt yapacağız. Biz hizmet ederken hiçbir zaman siyasi farklılık gözetmedik. Partilere değil vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bunun sonucunda da yaptığımız hizmetler takdir ediliyor” dedi.



BAŞKAN ÇELİK PINARBAŞI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarız’ın ardından Pınarbaşı ilçesine geçti. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret eden Başkan Çelik, Pınarbaşı Belediyesi’ne de geçerek Belediye Başkanı Hamit Çevik ile bir süre görüştü.

İlçelerin ihtiyaçları için parti ayrımı yapmadan koşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, “Sık sık ilçeleri ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ediyoruz. Bunun neticesinde yaptığımız yatırımlarla ilgili de halkımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.



AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATLARI DA ZİYARET EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte yaptığı Sarız ve Pınarbaşı ziyaretlerinde her iki ilçenin AK Parti İlçe Başkanlıklarını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Sarız’da AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Kara’yı ziyaret ederek ilçe teşkilatında partililerle görüşen Başkan Mustafa Çelik, Pınarbaşı ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanı Türkay Kara ve partililerle istişarelerde bulundu.

