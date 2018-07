Başkan Çelik: “Kayseri yakışanı yaptı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle düzenlenen Kartal Şehitliği’ndeki anma töreni, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla verilen yemek, Hunat Camii’ndeki mevlit programı gibi bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra eşi İkbal Çelik ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndaki 15 Temmuz Destanı programına iştirak etti.



Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan programa, Vali Süleyman Kamçı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Karayel, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve ellerindeki Türk Bayraklarıyla alanı dolduran binlerce Kayserili katıldı.



Kuran-ı Kerim’in okunması ve İl Müftüsü Şahin Güven’in yaptırdığı dua ile başlayan programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin yine kendisine yakışanı yaptığını belirterek, “Hemşehrilerim 100 yıl önce istilacı devletler güneyden Kayseri’ye yaklaştığında Saat Kulesi önünde Anadolu’daki ilk direnişi başlattıkları gibi bugün de aynı ruhla meydanları doldurdu” dedi.



“Korkmadık, sinmedik, saklanmadık”



15 Temmuz 2016’da ülkemizin büyük bir hıyanetle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “2 yıl önce bugün güzel ülkem Türkiye’m tarihinin en alçak, en aşağılık hainliği ile karşı karşıya kaldı. 40 yıllık bir senaryo şer güçlerin desteğiyle uygulamaya kondu. Tanklarla bombalandık, uçaklarla vurulduk. Ama korkmadık, sinmedik, saklanmadık Sizler, her türlü alçaklığı sergileyen hainlere karşı can verilir vatan verilmez dediniz. Sizler, gidecek yerimiz yok, önce vatan sonra vatan dediniz. Sizler, bayrak inmez ezan dinmez dediniz. Sizler, Recep Tayyip Erdoğan gibi bu ülkenin yetiştirdiği kahraman liderleri hainlere yedirtmeyiz dediniz. Sizler, yeni hainliklere fırsat vermemek için günlerce bu meydanlarda nöbet beklediniz. Rabbim bu ülkeye, bu ülkenin neferleri olan aziz milletimize mükafatını verdi. Allah 15 Temmuz’daki gazanızı mübarek, nöbetinizi kutlu eyledi. Rabbim, aramızdaki bu birlik beraberliği bozmasın. Rabbim, güzel ülkem Türkiye’me yeni 15 Temmuzlar yaşatmasın. Rabbim, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKPC ve bunlar gibi tüm hıyanet odaklarının tez zamanda belalarını versin. Rabbim, bu hıyanet odaklarını kullanan şer güçlerin tez zamanda cezasını versin. Bir yıl önce olduğu gibi yine aynı ruhla bu meydanları dolduran tüm hemşehrilerimin nöbeti kutlu olsun.”



“Bu milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum”



Başta Kayseri olmak üzere Türkiye’nin her bir köşesinde vatanına sahip çıkan herkese teşekkür eden ve bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Şükürler olsun ki, bizim vatan millet sevdalısı aziz milletimiz var. Bizim, ölümün üzerine koşa koşa giden yiğitlerimiz var. Bizim, hiçbir güçlükten yılmayan, her türlü düşmana karşı dik duran, ülkesini büyütmek devletini yüceltmek için gece gündüz çalışan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu yüzden diyorum ki;

“Liderimiz Erdoğan, kanımız mukaddes kan

Sağcı solcu fark etmez mevzubahisse vatan

Alçaklıklara karşı her bir ferdi kahraman

Bu millet asker millet korksun bizden her şeytan

15 Temmuz’da yaşadığımız acılara rağmen hala gözü açılmayanlar görmelidir ki, inandıkları kişi eşkiyanın tekidir. Teröristin başı, ülkemizin düşmanıdır. Anadolu’nun her bir köşesindeki Enbiyalar, Evliyalar, Şehitler ve Şüheda'lar hürmetine vatan ve millet düşmanlarını, bayrak ve ezan düşmanlarını kahreyle Ya Rabbi. Kahreyle ki, senin o yüce dinini sinsi emellerine alet edenler, din bezirganlığı yapanlar, içinden çıktığı millete her türlü hainliği edenler yeryüzünden silinsinler. Geçmişte pek çok belalarla karşılaştık ve şükürler olsun ki hepsini def ettik. Gelecekte de önümüze engeller çıkarılacaktır. Ama önemli olan bugün burada olduğumuz gibi bir ve beraber olmaktır. Bir ve beraber olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel olmaz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın” dedi.



Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı ve şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla andı.



Cumhuriyet Meydanı’ndaki programda ayrıca Kayseri Milletvekilleri konuşmalar yaptı, Sanatçılar Murat Belet ve İsmail Altunsaray ilahiler söyledi, kahramanlık türküleri okudu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise camilerimizle birlikte Cumhuriyet Meydanı’na kurulan sahneden de sela okundu.