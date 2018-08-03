Başkan Çelik, mobilya sanayicileri ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYMOS’ta Dernek Başkanı Tuncay Sabuncu tarafından karşılandı. KAYMOS üyesi iş adamları ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Çelik, masaları tek tek gezerek tüm katılımcılarla Kayseri ve ülke ekonomisi üzerine sohbet etti.

KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu, Başkan Çelik’e Kayseri’ye yapmış olduğu yatırımlar ve sanayiciye desteği nedeniyle teşekkür ederek, “Başkanımız şehrimizle ilgili elinden gelen gayreti göstermektedir. Başkanımızın her zaman sanayicilerin yanında olduğunu, sanayicilerin de Başkanımızın yanında olacağını belirtmek isterim” dedi.

“Sanayici varsa ülke kalkınır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sanayicinin yanında olmayı bir görev olarak gördüğünü belirtti. Üretimin önemini vurgulayan Başkan Çelik, “Üreticinin yanında olmak bir meziyet değil. Bu yapmamız gereken bir iş. Sizin yanınızda olmak zorundayız. Sanayici varsa ülke kalkınır. Üretim ekonominin ilk adımı. Üretim olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Onun için her zaman üreticinin yanında olduk. Bizler de üretimin, sanayinin içinden geldik ve sizin sıkıntılarınızı biliyoruz” dedi. Başkan Mustafa Çelik, OSB’de çalışanlarla ilgili rakamlar da vererek, Kayseri’deki sanayicilerin sağladıkları istihdamla ailelerin de dahil edilmesiyle Nevşehir veya Yozgat nüfusu kadar insanın yükünü devletin omzundan aldıklarını kaydetti.