Başkan çelik, Özvatan’da bir dizi incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan girişinde AK Parti İlçe Başkanı Nasip Aksoy ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Çelik, Özvatan temaslarına AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı. AK Parti İlçe Başkanı Nasip Aksoy ilçede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek Özvatan’a hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Türkiye’de başka hiçbir şehirde olmadığı kadar ilçelere yatırım yaptıklarının altını çizdi. İlçelere verdikleri önemin herkes tarafından ve özellikle ilçelerde yaşayanlarca bilindiğini vurgulayan Başkan Çelik, bunun neticesinde de her ilçede en güzel şekilde karşılandıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Özvatan’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sosyal Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. Sosyal Yaşam Merkezi’nden hizmet alan kadınlarla karşılaşan Başkan Çelik, aldıkları hizmetlerle ilgili düşüncelerini sordu. Özvatanlı kadınlar Sosyal Yaşam Merkezi’nin kendileri ve çocukları için çok önemli hizmetler verdiğini belirterek Başkan Çelik’e teşekkür ettiler.

Başkan Mustafa Çelik, Sosyal Yaşam Merkezi’nde trafik polislerinden eğitim alan öğrencilerin dersine de girdi. Bir süre dersi takip eden Başkan Mustafa Çelik, “Bu merkezleri yaparken çocuklarımız eğlensinler, spor yapsınlar ve her konuda eğitim alsınlar istedik. Şu an verilen trafik eğitimi ile olası bir kazayı önlersek ne mutlu bize. Aileler de bu merkezlerden çok memnun. Sosyal yaşam merkezleri ilçelerde yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi oldu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Özvatan’da ilçe esnafını ziyaret etti. Hemen her esnafı ziyaret ederek “Hayırlı İşler” ve “Hayırlı Cumalar” temennisinde bulunan Başkan Çelik, girdiği tüm iş yerlerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Başkan Çelik, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet etti ve karşılaştığı çocuklara hediyeler verdi. Başkan Mustafa Çelik’in ilçe meydanında devam eden esnaf ziyaretlerine Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de katıldı.

Özvatan’a bürokratlarıyla birlikte giden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, İlçe Belediyesi’ni de ziyaret ederek bir süre Başkan Halit Demir ile görüştü. Başkan Çelik’e verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Özvatan Belediye Başkanı Demir, “Memleketimize ne gerekiyorsa yaptığınızı görüyoruz. Yaptıklarınız nedeniyle ilgili tüm ilçem adına teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere devletin tüm kurumlarından memnunuz. Şimdiye kadar olmadığı ölçüde hizmet yapılıyor” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ilçelere verdikleri önemin herkes tarafından görüldüğünü vurgulayarak, “İlçelerimizden elimizi ve desteğimizi hiç çekmedik. Türkiye’de örnek gösterilecek şekilde çalışıyoruz. Hizmeti yaparken o ilçenin partisine ve ideolojisine bakmadık. Biz ilçelerimizdeki hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Özvatan’da da uyum içinde çalışıyoruz. Sizlerin yaptıklarınızı da takdir ediyoruz. Başarılı bir şekilde çalışıyorsunuz. Bunlar birlik beraberliğin getirdiği bereket. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.