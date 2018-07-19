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Başkan Çelik polis adayları ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek, polis adayları ile bir araya geldi. 

Başkan Çelik polis adayları ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver tarafından karşıladı. Öğle yemeğinde polis adayları ile bir araya gelen Başkan Mustafa Çelik, öğrencilere kısa süre hitap etti ve önemli konulara dikkat çekti. Polisliğin çok kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Eminim ki çok kutsal bir görev yaptığınızın farkındasınız. Bizler canımızı malımızı, ezanımızı, bayrağımızı, namusumuzu sizlere emanet ettik” dedi. 

Polislerin bu bilinçle görev yapması gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, ülkemizin ne denli büyük bir devlet olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Bu devlet büyük bir devlet. Kimse bu devlete kafa tutamaz. Herkes eninde sonunda yaptığı işin cezasını görecektir. 40 yıllık hesap yapanları da bu devlet bitirdi. Gönül coğrafyamızda ayakta kalan tek devletiz. Bundan sonra da farklı isimler altında tehditler gelebilir. Onlara da gerekeni yapacaksınız.” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, polis adaylarına göreve başladıklarında her zaman halkla iç içe olmaları tavsiyesinde de bulundu. 

Başkan Mustafa Çelik, yemekten sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören polis adaylarını da selamladı. 
 

İHA

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