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Başkan Çelik sosyal medyadan gelen davete duyarsız kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Doğu Sanayi’deki bir esnaf tarafından sosyal medya üzerinden aldığı davete yine sosyal medya üzerinden; 'Çayı hazırlayın. Geliyoruz' cevabı vererek Ferhat Kasapoğlu adlı esnafın misafiri oldu. 

Başkan Çelik sosyal medyadan gelen davete duyarsız kalmadı

Her hafta farklı bir camide Cuma namazını kılan ve namaz sonrası cemaatle bir araya gelerek onları dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu hafta Doğu Sanayi’deydi. Doğu Sanayi Camisi’nde Cuma namazını kılan Başkan Çelik, namazın ardından bir süre cemaatle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Doğu Sanayi’de esnaf ziyaretinde bulundu ve esnafların görüşlerini dinledi. Başkan Çelik’i Cuma namazı girişinde gören Ferhat Kasapoğlu adlı esnaf, sosyal medya üzerinden işyerinin adresini vererek Başkan’ı yemeğe davet etti. Başkan Çelik de yine sosyal medya üzerinden 'Çayı hazırlayın. Geliyoruz' cevabını vererek daveti kabul etti. Ferhat Kasapoğlu’nun iş yerine giden Başkan Mustafa Çelik, Kasapoğlu ailesine ait mobilya atölyesindekiler ve çevre esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Mesajı yazarken Başkan Çelik’in geleceğinden çok umutlu olmadığını ifade eden Ferhat Kasapoğlu, davete olumlu cevap verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Çelik’e teşekkür etti. 

Başkan Mustafa Çelik de her fırsatta mahalleleri ziyaret etmeye çalıştığını söyledi. Doğu Sanayi ziyaretinde de yemek daveti aldığını ifade eden Başkan Çelik, mümkün olduğu kadar çok esnafı ziyaret etmek istediği için yemeğe vakti olmadığını; ama çay içmek için bu davete icabet ettiğini kaydetti. 
 

İHA

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