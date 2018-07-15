Başkan Çelik'ten 15 Temmuz çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz’da şer güçlerin desteğini alan hain FETÖ örgütünün darbe girişiminin milletimizin kahramanlığı, devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve kararlılığı ile bertaraf edildiğini söyledi. Başkan Çelik, “Ülkemiz için yıkım projesi olan 15 Temmuz, güçlü devlet, kararlı lider ve kahraman millet sayesinde Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı’na dönüşmüştür. Aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” dedi.



15 Temmuz’da yaşadığımız hıyanetin ardından devletimiz ve milletimizce bir destan yazıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik şöyle konuştu: “15 Temmuz hainler ve destekçileri tarafından ülkemiz için bir yıkım projesiydi. Bulunduğumuz coğrafya için yeni haritalar çizenler Türkiye’yi saf dışı bırakmak için 40 yıllık bir planı devreye sokarak içimizdeki hainleri, uyuyan hücreleri uyandırdılar. Ancak bilmedikleri bir şey vardı ki, o da bu milletin zor durumlara düştüğünde gösterdiği refleksti. 40 yıllık projelerini başlarına yıktık. Bu vesileyle başta Kayseri olmak üzere Türkiye’nin her bir köşesinde vatanına sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.”



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 15 Temmuz 2016’da hainlere karşı devletimizin gösterdiği kararlılık ve milletimizin gösterdiği kahramanlığın Kayseri’de yaşatılacağını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade eden Başkan Çelik, üç ayrı etkinlik gerçekleştireceklerini dile getirdi.



15 Temmuz’da Talas-OSB arasına açmakta oldukları 15 Temmuz Bulvarı’nın temelini atacaklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, temel atma töreninin saat 18.00’de Altınoluk Mahallesi-Seher Bulvarı’nda yapılacağını söyledi. Temel atma töreni alanında ikinci bir etkinlik yapılacağını dile getiren Başkan Çelik, Milli İrade Bisiklet Turu’nun gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, 15 Temmuz akşamı ise Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri halkı ile bir araya geleceklerini söyledi. Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak 15 Temmuz Destanı programına Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Sanatçılar Murat Belet ve İsmail Altunsaray’ın da katılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kayseri halkını tüm etkinliklere davet etti.

