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Başkan Çelik'ten bilime destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırım ve hizmetler için yoğun mesai harcarken geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi yetişmelerine de özel önem gösteriyor. Bu anlamda Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılan çalışmaları dikkatle takip eden Başkan Çelik, yaz bilim kampındaki çocuklarla bir araya geldi ve verilen eğitimi yerinde gördü. 

Başkan Çelik'ten bilime destek

Sık sık sahaya çıkarak yaptığı inceleme gezileri ve şantiye ziyaretleri ile yatırımları yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Huzurevi, YADES, KAYMEK Kursları, Spor A.Ş. Kampı, Engelsiz Çocuk Evi, Yaz Spor Okulları, KAYTUR tesisleri, Doğal Ürünler Bahçesi, Kayseri Bilim Merkezi gibi hizmet birimlerini de ziyaret ederek verilen hizmeti yerinde görüyor. 
İnsana yatırımın önemli unsurları olan bu hizmetlerin kalitesini takip eden ve hizmet alanlarla bir araya gelerek memnuniyetlerini alan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’ndeki yaz bilim kampını da ziyaret etti. 
Bilime olan ilgiyi artırmak için üçer günlük periyotlar halinde açılan 9-13 yaş grubunun katıldığı 7. Dönem Yaz Bilim Kampı’nı ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, farklı dallarda bilimi yaşayarak öğrenen öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan bilimsel çalışmalar ve deneylere öğrencilerle birlikte katılan Başkan Çelik, çocukların bilimi sevmesi için onları teşvik etti ve bilimsel merakın artması için her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. 
Kayseri Bilim Merkezi’nin bu şehirde yaşayan özellikle çocuklar ve gençler için bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Çocuklarımız kendilerini geliştirebilmek için uzay teknolojileri, astronomi, temel bilimler konularının tamamında incelemelerde bulunup deneyler yapabiliyorlar. Merkezimiz bilimi teknolojiden pratiğe dönüştürerek geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini kendilerine sağlanan bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum” dedi. 
 

İHA

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