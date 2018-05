Başkan Çelik'ten iade-i ziyaret Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanayi Odası ve Ticaret Odası yönetimlerine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Çelik, her iki ziyarette de Kayseri sanayisi ve ticaretinin daha fazla gelişmesi için el birliği ile çalışmak gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Kayseri Sanayi Odası’na yaptı. Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi tarafından karşılanan Başkan Çelik, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.

"KAYSO'da uyum kültürüne atıf"

Yeni seçilen KAYSO yönetiminin Kayseri sanayisini daha da ileriyi taşımak için çalışma yapacaklarından emin olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “İnşallah her zaman bahsettiğimiz uyum kültürü ile adından daha çok söz ettirecek Kayseri sanayisi için birlikte çalışacağız” dedi.

Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de Başkan Çelik’in her zaman desteğini gördüklerini söyledi. Bundan sonra da aynı desteğin verileceğinden emin olduklarını dile getiren Büyüksimitçi, “Destekleriniz nedeniyle teşekkür ediyoruz. İnşallah Kayseri ve ülke sanayisi için daha fazla emek vereceğiz” diye konuştu.

"KTO'da 'Ortak çalışma' vurgusu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası’nın yeni yönetimine de iade-i ziyarette bulundu. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Çelik, “Ülkemizi 2023 ve 2053 hedeflerine hazırlayacak yönetimler göreve geldi. Bu yönde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Rabbim muvaffakiyetler versin. İnşallah Kayseri ticaretini daha da geliştirmek için birlikte de çalışmalar yaparız” dedi.

Şehir ve ülke ekonomisine katkı için canla başla çalışmaya talip olduklarını ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy da “Sizlerle uyum içinde çalışacağız. Şehrimiz güzel olan her şeye layık. Sizleri takip ediyoruz. Güzel çalışmalarınız var. Birlikte bu şehri daha ileriye taşımak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan da yer aldı. Başkan Çelik, ziyaret sırasında ticaretin şekil değiştirdiğini vurgulayarak, özellikle e ticaret konusuna değindi ve bu konuda yapılacak çalışmalarla fark yaratılabileceğine dikkat çekti.

İHA