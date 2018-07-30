Başkan Çelik, vatandaşlarla birlikte kanlı ay tutulmasını izledi

21. yüzyılın en uzun ay tutulması olan kanlı ay tutulmasını tüm bilimsel yönleriyle izlemek isteyenler Kayseri Bilim Merkezi’nde bir araya geldiler. Bilim Merkezi’nin bu önemli etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik, ay tutulmasını izlemek üzere gelen öğrencilerle sohbet etti. Kayseri Bilim Merkezi’nin çalışmalarına ilişkin ailelerin de görüşlerini alan Başkan Çelik, “Bilim böyle başlıyor. İnşallah geleceğin astronomi uzmanları buradan çıkacak” diye konuştu.



Vatandaşlarla birlikte ay tutulmasını izleyen Başkan Çelik, Kayseri Bilim Merkezinin Türkiye’deki en kapsamlı Bilim Merkezi olduğunu söyledi. Geçen yıl 160 bin kişinin Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Çelik, düzenlenen bilimsel aktivitelere de 30 binden fazla öğrencinin katıldığını kaydetti. Kayseri Bilim Merkezi’nde özel platform kurularak takip edilen ay tutulmasının YouTube üzerinden canlı yayınlandığını da belirten Başkan Mustafa Çelik, 5 binden fazla kişinin canlı yayını takip ettiğini söyledi.



Kayseri Bilim Merkezi’ndeki Kanlı Ay Tutulması programında aydaki değişimler uzman eğitimciler tarafından aşama aşama anlatıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ve çocuklarıyla birlikte izlediği bu önemli gök olayının ardından Bilim Merkezi’ni de gezdi.

