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Başkan Çelik ve Elitaş Bilim Şenliği’nde

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Bilim Merkezi’ni ve şenlik alanındaki stantlarda öğrencilerin geliştirdikleri teknolojik çalışmaları inceledi, güneş enerjisi ile çalışan maket araçların yarışlarını izledi. 

Başkan Çelik ve Elitaş Bilim Şenliği’nde

Gençler için yapılan projelere önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geleceğin teminatı olarak gördüğü gençlere dönük her etkinliğe katılmaya özen gösteriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Bilim Merkezi’nin bahçesinde kurulan Bilim Şenliği etkinlik alanını TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte gezdi. Bütün standları tek tek gezen Başkan Çelik ve Milletvekili Elitaş öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güneş enerjisi ile çalışan maket araçların yarışlarını da izleyen Çelik ve Elitaş, öğrencileri yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik etti. 
Şenlik alanının ardından Bilim Merkezi’ni gezen Elitaş ile birlikte gezen Başkan Çelik, buluşları ve teknolojik çalışmaları yerinde inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti. 
 

İHA

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