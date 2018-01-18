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Başkan Çelik ve eşinden yaşlılara ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için uygulamaya koyduğu Yaşlı Destek Programı (YADES) projesini sürdürürken, Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte hizmet verilen bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Çelik ve eşinden yaşlılara ziyaret

Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu yaşlılara evde bakım hizmeti takdir görmeye devam ediyor. Zaman zaman YADES kapsamında hizmet verilen yaşlıları evlerinde ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte bu ziyaretlerine devam etti.
Başkan Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik ilk olarak Yavuzlar Mahallesi’nde oturan Safure Kara’nın misafiri oldu. Safure Kara’ya verilen hizmeti yerinde gören Başkan Çelik, bir süre sohbet ederek Safure Teyze’nin hayatını ve isteklerini dinlediler, onunla akşam yemeği yediler.Yemek sonrası Safure Teyze dua ettirdi ve yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.
Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte daha sonra Hürriyet Mahallesi’nde oturan Fatma Duldar’ı evinde ziyaret etti. Başkan ve eşini gören Fatma Duldar duygusal anlar yaşadı ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Bir süre Fatma Teyze ile sohbet eden Başkan Çelik, verilen hizmetlerle ilgili görüşlerini aldı ve taleplerini sordu.
Başkan Mustafa Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte Becen Mahallesi’nde yaşayan Müjgan Özbarutçu'yu da ziyaret etti. Özbarutçu'nun yatak örtüsü, nevresim gibi ev tekstili ürünlerini evinde diktiğini öğrenen Başkan Çelik, yakından ilgilendi ve dikilen eşyaları inceleyerek Müjgan Özbarutçu'yu halen çalışıp ürettiği için tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin YADES projesi kapsamında vermiş olduğu hizmetlerden yaşlıların memnuniyetlerini alan Başkan Çelik, yaptıkları ziyaretlerle ne kadar doğru işler yaptıklarını görme fırsatı bulduğunu söyledi. Tek gayelerinin şehirde yaşayan vatandaşların duasını almak ve onları mutlu etmek olduğunu belirten Başkan Çelik, “YADES ile evlerine hizmet götürdüğümüz bütün büyüklerimiz bizler için hayır duaları ediyorlar. Allah dualarını bizlerden eksik etmesin. Bizim de tek gayemiz bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın duasını almak ve onları rahat bir ortamda yaşatmak. Bunun için de gece gündüz demeden bütün çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz” diye konuştu.
İHA
 
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