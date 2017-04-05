Başkan Çelik yatırımları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, incelemelerine Seyyid Burhaneddin Mezarlığı ile başladı. Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesi, mezarlık ve çevresinde yapılan çalışmaları takip eden Başkan Çelik, türbeyi ziyarete gelen vatandaşlarla da görüştü.

Başkan Çelik, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinden Gültepe Bulvarı’na geçti. Şehrin ulaşımına büyük bir rahatlık getirecek olan Gültepe Bulvarı’ndaki çalışmaların son durumunu gören Başkan Çelik, proje üzerinde de incelemeler yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Gültepe Bulvarı yakınında bulunan Köşk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu. 1 ay önce temeli atılan ve hızla ilerleyen inşaatının son durumunu gören Başkan Çelik, projeler üzerinde de inceleme yaptı. Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezinin çevre düzenlemesiyle ilgili yapılacaklar hakkında da bilgi aldı.

Başkan Mustafa Çelik, Köşk Mahallesi’nden Talas’a geçerek Talas Amerikan Koleji ve KAYTUR Sosyal Tesisleri olacak olan Eski Öğretmenevi’nde yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas’ın ardından Beyazşehir’de yapılmakta olan Mola Evi inşaatına geçti. Ailesinde engelli bulunanlar için yapılmakta olan Mola Evleri’nin ilkini birkaç ayda hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Şehrimizin en az dört ayrı noktasında mola evleri yapacağız. Ailesinde engelli bulunanlar geçici bir süre ile engelli kardeşlerimizi mola evlerine bırakarak işlerini yapabilecekler. Engellilerimizin mola evlerinde bakımını biz üstleneceğiz” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, son olarak temeli 10 Mart’ta atılan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi inşaatını gezdi. Hızla ilerleyen inşaatın son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Mustafa Çelik, bölgede oyun oynayan çocuklarla da sohbet ederek onlara Bilim-Teknik dergisi ile satranç takımı hediye etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Çelik, “Sizler bizim fahri müfettişimizsiniz. Çalışmalarımızı yakından takip edin” dedi.