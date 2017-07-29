Başkan Çelik Yeni Sanayi’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Cuma namazını Yeni Sanayi’deki İmam-ı Gazali Camii’nde kıldı. Cami çıkışı cemaatle selamlaşan ve sohbet eden Başkan Çelik, Oto Sanatkarlar Odası’na geçti.

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Başkan Çelik’e esnafa katkıları ve yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Yapımı süren Oto Servisçiler Sitesi hakkında da bilgi veren Odakır, “Bugüne kadar taleplerimizi ilettiğimizde belediyelerimizden hiç geri çevrilmedik” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sürekli halkın ve esnafın içinde olduklarını ve taleplere cevap vermek için çalıştıklarını söyledi. Planlamaya verdiği önemden de bahseden Başkan Mustafa Çelik, yapılmakta olan Oto Servisçiler Sitesi ve Büyükşehir’in yaptığı Bekir Yıldız Bulvarı’nın da geleceğe dair planlamanın bir unsuru olduğunu söyledi.



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