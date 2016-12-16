Başkan Çelik’ten Develi ve Felahiye’ye çıkarma Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında ilçelere yapılacak yatırımları planlamak için 16 ilçenin belediye başkanıyla yaptığı toplantının ardından ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı da bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çelik, bu çerçevede Develi ve Felahiye Belediye Başkanları ile görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı programlar için gittiği Erciyes'te Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile bir toplantı yaptı. Görüşmeye AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan da katıldı. Başkan Çelik, 2017'yi planlarken ilçe belediye başkanlarının tavsiyelerini aldıklarını belirtti ve önümüzdeki hizmet döneminde hangi yatırımların yapılacağının tespit edildiğini söyledi.



"Develi'de 40 yılda yapılabilecek hizmet"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da her zaman Büyükşehir'in desteğini aldıklarını ifade ederek "Bugüne kadar ne zaman gelsek boş çevirmediniz. Elinizdeki imkanlarla isteklerimize cevap verdiniz. Destekleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum. 2017'de de desteklerinizin devamını bekliyoruz" dedi.

Develi ilçesine alt ve üst yapıda çok önemli hizmetler yaptıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Doğal gazın Develi'ye gelmesiyle birlikte tüm alt yapıyı yeniledik. Ardından asfaltını tamamladık. Develi tertemiz bir ilçe oldu. 30-40 yıllık hizmete bedel bir hizmet yaptık. İnşallah kalan eksikleri de tamamlayacağız" diye konuştu.

Görüşme sırasında ayrıca Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e kendi portresinin bulunduğu bir tablo hediye etti.



"Felahiye köy havasından kurtuldu"

2017'de yapılacak yatırımlarla ilgili Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Belediye bürokratlarıyla birlikte Başkan Çelik'i ziyaret eden Coşkun, 2017'de ilçe belediyesi olarak yapacakları yatırımlar ve Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini içeren bir dosya sundu. Bugüne kadar Felahiye'ye yapılan hizmetler için ilçe halkı adına teşekkür eden Başkan Coşkun, "Daha önce köy havasında olan ilçemiz, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilçe havasına büründü" dedi.

Başkan Mustafa Çelik de Bütünşehir Yasası çıktıktan sonra ilçe belediyelerinin kendi bütçeleriyle yapamayacakları işleri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarını ifade ederek, ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını ve 2017'yi planlarken ilçelerden gelen talepleri de dikkate alacaklarını söyledi.

İHA

