Başkan Çelik’ten festivalde birlik ve beraberlik vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali için gittiği Pınarbaşı-Kaynar’da atlılar tarafından karşılandı. Atlıların eskortluğunda festival alanına giren Başkan Mustafa Çelik, alanda kurulan satış noktalarını gezdi ve katılımcıların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Satış noktalarını gezerken bir akordiyon alarak bir süre çalan Başkan Çelik, ikramlar için Çerkes lezzetlerini hazırlayan bayanlarla da sohbet ederek kolaylıklar diledi. Oyun oynayan gençleri de izleyerek tempo tutan Başkan Çelik, alanda yapılan atlı gösterileri de takip etti.



Festival alanında yaptığı konuşmada bir ve beraber olmanın önemini vurgulayan Başkan Çelik, sözlerinin başında 154 yıl önceki sürgüne de değindi. Alandaki Çerkezce selamlayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle konuştu; “154 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük acılardan birisinin yaşandığı Çerkes sürgünün anlatıldığı bir şiirde, ‘Elveda! Elveda! Bu çok uzun bir veda sana, benim sevgili anavatanım’ deniyor. Allah kimseyi sevdiklerinden uzak eylemesin. Bununla birlikte Allah kimseyi vatansız, bayraksız, inandığı değerlerden uzak da eylemesin. Geçmişte sizler, bizler farklı acıları yaşayarak bugünlere geldik. Zamanla siz biz kalktı hepimiz bir olduk. Bugün Anadolu’da birlikteyiz. Burası bizim son yurdumuz. Son vatanımız. Biz bu topraklarda bir olduk, beraber olduk ve en önemlisi de millet olduk. Bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok. Yer arayışımız da yok. Ama birileri, kendisine egemen güç diyen şer güçler farklı hesaplar içerisine giriyorlar. Buradan bir kez daha söylemek isterim ki, Tarih, bu millet üzerine hesap yapanların yanılgı ve yenilgileriyle doludur. Bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik devam ettiği sürece Elhamdülillah bileğimiz bükülmez.”

Ülkemizin her zaman güçlü olması gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Çünkü Türkiye zulme uğrayanların tek sesi haline gelmiştir. Zalimin karşısına çıkan, güçlünün değil haklının davasını güden tek lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tek ülke de Türkiye’dir. Ülkemiz zulüm altındaki tüm milletlerin umut ışığıdır. Bu ışığın sönmemesi, aksine çok daha güçlü yanması için el birliği ile çalışacağız” dedi. Bir tarif ihtiyacı hissedilirken Türk, Kürt, Çerkes, Boşnak gibi ifadeler kullanıldığını; ama artık ülkede yaşayanların etle tırnak olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Çerkes kültürü Anadolu kültürü oldu. Kayseri kültüründe Çerkes kültürünün pek çok özelliği var. Düğünlerimizde Çerkes oyunları oynanıyor, sofralarımıza Çerkes yemekleri geliyor. Aynı dertle dertlenen, aynı sevinçle şevklenen insanlar olduk. Aynı Bayramı yaşıyor, Aynı acıya ağlıyoruz. Aynı bayrağın gölgesinde, aynı marşı okuyoruz. Bu devlete vatandaşlık bağıyla gönülden bağlanmışız. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın. Bozmaya kalkanlara da fırsat verdirmesin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerinin sonunda tüm katılımcıların Kurban Bayramını tebrik etti. Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Çelik’e festivale verdiği destekler dolayısıyla düzenleme komitesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.