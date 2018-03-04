Başkan Çolak: Türk kadını değerlidir

Tuana Restoran’da düzenlenen toplantıda konuşan Türk Eğitim Sen Kayseri 1’nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak “bazıları Türk kadınını kendilerine benzetmeye çalışsa bile bizler Türk milleti olarak kendi öz benliğimize dönmek zorundayız. Şunu unutmayınız ki; kimse bizi ne batı toplumu adı altında Hristiyanlaştıracak ne de İslam kültürü adı altında Araplaştıracaktır. Biz Türk doğduk Türk öleceğiz. Kadınlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya çalışanlar bu muamelenin bedelini ağır ödeyeceklerdir. Çünkü yaşamıyla örnek olan Hz. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice validemiz çalışan bir kadındır. Ticaretle uğraşan bir kadındır, evinde oturan geride duran ikinci sınıf bir insan değildir. Bu yüzden kimse bizi ‘İslam’ adı altında Araplaştırmaya çalışmasın. Türk kadını değerlidir, kıymetlidir. Türk Eğitim Sen üyeleri, çalışan kadınlar biz erkeklerden daha dik duruyor. Mücadeleniz daha net, daha samimi, Bu yüzden sizlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir erkek olarak bunu itiraf etmek zorundayım. Keşke kadın arkadaşlarımızın dirayetini erkek arkadaşlarımız da gösterebilseler” ifadelerini kullandı.Program, yönetim kurulu tanıtımının ardından kadın üyelerin okudukları şiirler ile son buldu.