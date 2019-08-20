Başkan'dan SMSli destek

BÜYÜKKILIÇ: #TARAFIM KAYSERİ
Kayserispor SMS aracılığıyla bağış kampanyası başlattı. Bağış kampanyası tüm mecralardan duyurulurken, sosyal medyada da #TARAFIMKAYSERİ etiketiyle kampanyanın duyurusu yapıldı ve destek beklendi. SMS ile yapılan bağış kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Büyükkılıç, takıma destek olmak için gerekli yöntemi izleyip mesaj atarak, takıma bağışta bulundu. Ardından yaptığı bağışı sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.
ŞEHRİ DESTEĞE DAVET ETTİ
Başkan Büyükkılıç, yaptığı bağışı şu sözlerle paylaştı: “Şehrimizin marka değeri Kayserisporumuz’a sahip çıkmak ve destek olmak için KS 1966 yazıp 3830’a gönderiyoruz. Tüm memleket sevdalılarını kampanyaya katılmaya davet ediyorum. #TARAFIMKAYSERİ” Kampanyaya katılanlar, SMS ile bağış yaptıktan sonra “10 TL değerindeki bağışınız vakfımıza ulaşmıştır. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Kayserispor Vakfı” mesajıyla karşılaştı.
Kayserispor SMS aracılığıyla bağış kampanyası başlattı. Bağış kampanyası tüm mecralardan duyurulurken, sosyal medyada da #TARAFIMKAYSERİ etiketiyle kampanyanın duyurusu yapıldı ve destek beklendi. SMS ile yapılan bağış kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Büyükkılıç, takıma destek olmak için gerekli yöntemi izleyip mesaj atarak, takıma bağışta bulundu. Ardından yaptığı bağışı sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.
ŞEHRİ DESTEĞE DAVET ETTİ
Başkan Büyükkılıç, yaptığı bağışı şu sözlerle paylaştı: “Şehrimizin marka değeri Kayserisporumuz’a sahip çıkmak ve destek olmak için KS 1966 yazıp 3830’a gönderiyoruz. Tüm memleket sevdalılarını kampanyaya katılmaya davet ediyorum. #TARAFIMKAYSERİ” Kampanyaya katılanlar, SMS ile bağış yaptıktan sonra “10 TL değerindeki bağışınız vakfımıza ulaşmıştır. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Kayserispor Vakfı” mesajıyla karşılaştı.
Haber: Ekrem Nazlı