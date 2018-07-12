BAŞKAN EKİCİ KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET ETTİ

KGC Başkanı Altınkaya Hacılar ile ilgili değerlendirmelerinde “Hacılar her manada kendine yetmenin ötesinde şehri de kuşatmış bir ilçemiz. Bugün Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1000 küsur fabrikanın nerdeyse 400-500 tanesi Hacılarlı hemşerilerimize ait. Kayseri’de toplam istihdamın nerdeyse yüzde 50’si Hacılarlı hemşerilerimizin sahibi olduğu işletmelerde çalışan kişilerdir. Hacılarlı hemşerilerimiz Türk Milleti’nin geleneğine de uygun, değerlerimizle barışık bir anlayış ve ahlak içerisinde yaşıyorlar” sözlerine yer verip Doğan Ekici’nin kendisini ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ise Veli Altınkaya’ya tebriklerini iletip, sözlerinde Hacılar’daki önemli gelişmelere değindi. Hacılar’da yeni bir şehir kurduklarını ifade eden Başkan Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Planlanan 1101 konutun 200’ünün temelini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile atmıştık. Bu 200 konutun anahtar teslimini Kasım ayı gibi yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Ekici, KGC Başkanı Altınkaya’ya görevinde başarılar dileyerek, Basın sektörüne destek olacaklarını ifade etti.[Kurumsal]

