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Başkan Gülsoy 2018 İkinci Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin 2018 yılı 2. Çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Gülsoy 2018 İkinci Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Büyüme rakamlarının iş dünyasını umutlandırdığını belirten Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdüğünü açıkladı. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan sıkıntılara rağmen 2018 yılına ilişkin gerek ilk çeyrekte gerekse ikinci çeyrekte açıklanan büyüme rakamları ekonomimizin sağlam temellere dayandığının göstergesidir.” ifadelerini kullandı. 

İş dünyası olarak, 2018 yılı ilk iki çeyrekteki büyüme rakamlarının yılın geri kalanında da devam etmesini temenni ettiklerini söyleyen Gülsoy; “Geçtiğimiz süreçte yaşanan seçim, dış ilişkilerimiz, döviz atakları gibi ciddi sorun teşkil eden durumlara rağmen elde edilen bu başarı; üzerimizde oyun oynayanlara karşı net bir cevap niteliğindedir. Hükümetimizin aldığı kararların hayata geçirilmesi ile birlikte elde edilen başarının katlanarak artacağına inanıyor, bu kapsamda iş dünyası olarak, daima devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepimiz işimize odaklanarak, işimizi en iyi şekilde yapma gayretinde olmalı ve enerjimizi işimize vermeliyiz. Devlet, millet ve iş dünyası olarak birbirimize kenetlendiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok.  Biz birlikte güçlüyüz, daha da güçleneceğiz” şeklinde konuştu.
Gülsoy, Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetlere de değinerek; 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörünün yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 0,8; hizmetler sektörünün ise yüzde 8 arttığını belirtti.

Kurumsal

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