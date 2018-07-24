Başkan Gülsoy: “Basın mensupları düşünce özgürlüğünün aracılarıdır”

Basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basın-yayın kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Kamu adına gerçekleri araştırarak, doğru ve gerçek haberlerle halkı aydınlatan ve bu amaç doğrultusunda fedakârlıkla çalışan basın mensupları, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumundadır. Bu bağlamda kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olup demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinciyle tarafsız bir anlayışla;zor şartlar altında hatta zaman zaman canını da tehlikeye atarak canla başla çalışan başta ilimiz basını olmak üzere tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla gerçekleştireceklerine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum.”