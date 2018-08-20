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Başkan Gülsoy: “Reel sektör için alınan tedbirler çözüm niteliğindedir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim (TBB) Kurulu’nun reel sektör için aldığı kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Başkan Gülsoy: “Reel sektör için alınan tedbirler çözüm niteliğindedir”

Gülsoy yaptığı açıklamada, "Bankalar Birliğince, kredi kanallarını açık tutmak adına alınan tedbirler ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanan bu kararlar reel sektörü koruma altına aldı" ifadelerini kullandı. 

Yapılan düzenleme ile reel sektörün kritik taleplerinin karşılık bulacağını belirten Gülsoy, "Piyasadaki likitide daralması engellendi. Reel sektörün yeni kredilere erişim imkanı korundu. İlave teminat baskısı ortadan kalktı. Ayrıca kredi geri çağırma gibi hadiselerin de önüne geçilmiş oldu. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece önemli olup, iş dünyasının acil sorunları için somut çözüm niteliğindedir" diye konuştu. 
 

İHA

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