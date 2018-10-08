Başkan Gülsoy, TBB’nin Bankalara İlişkin Aldığı Kararı Değerlendirdi

Gülsoy; “Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara göre; bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar, vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek. TBB’nin almış olduğu bu kararı iş dünyası olarak reel sektör adına çok önemli bir adım niteliğinde görüyoruz” dedi.



TBB tarafından alınan kararı takdirle karşıladıklarını belirten Gülsoy; “Alınan karar, mevcut işletmelerimize sahip çıkma adına sevindirici bir haberdir. Büyük işletmeler için geçmişte sağlanan yeniden yapılandırmanın KOBİ’lerimiz için de yapılması gerektiğini daha öncesinde dile getirmiştik. Yoğun talepler karşılıksız kalmadı ve TBB bu kez de KOBİ’ler için yapılandırma kararı aldı. Bu kapsamda, 15 Milyona kadar olan borçla veya gayri nakdi risklerde varsa 25 milyona kadar olan borçlar; KOBİ’nin hakkında yasal işlem başlamamışsa, hakkında iflas kararı alınmamışsa, Borcu yapılandırılmamışsa 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere 24 aya kadar vadelendirilecektir. Bunun için bankalara ilgili firmaların başvuru yapması gerekmektedir. Değerlendirme bankalar tarafından yapılacak olup, bu konuda bankalarımızın firmaları desteklemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Başkan Gülsoy, içinde bulunduğumuz zor dönemleri ancak birbirimize destek olarak atlatacağımızı vurgulayarak, 15 Milyon ve 100 Milyon arası borcu olan firmaların da göz ardı edilmemesini, bu firmalar için de iyileştirmeler getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

