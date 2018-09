Başkan Gülsoy’dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Gülsoy, “19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilmiş ve bu tarih devletimizin, milletimizin gazilerimize duyduğu minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olarak ülkemizde her yıl ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanmaktadır” dedi.



Gülsoy, “Vatanını ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan aziz milletimiz, var olduğu günden bu yana birlik ve beraberliğine kast eden şer odakları ile mücadele etmekten çekinmemiş, gerektiğinde tereddüt etmeden canını ortaya koymuştur. Bizler, aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesinde Türk milleti olarak varlığımızı; birlik, beraberlik ve bütünlük içinde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin canı pahasına kazanılan bu topraklarda mücadelemize devam edeceğiz. Bizler, bağımsızlığından ödün vermeden, her türlü zorluğa karşı direnen bir milletin evlatlarıyız. Vatanı, bayrağı uğruna oğlunu toprağa veren ama yine de her zaman ‘vatan sağ olsun’ diyen annelerimiz olduğu sürece kâinatın sonuna kadar bu topraklarda tam bağımsız olarak var olacağımıza canı gönülden inanıyorum.” diye konuştu



Başkan Gülsoy mesajına şöyle devam etti:

“Şanlı Bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, ezan sesimizin camilerimizde yankılanmasını, kısacası bugün sahip olduğumuz değerlerimizi, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah bu vatanın cesur evlatlarından razı olsun. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”