Başkan Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

Anadolu’nun milletimiz için ebedi vatan olmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savası sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Gülsoy, “ 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu, milletimizin artık değişmez ve vazgeçilmez yurdu olmuştur. Bu tarihin akışını değiştiren özel bir tarihtir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Tarih boyunca bağımsız yaşamış Yüce Türk Milleti, aynı şekilde Malazgirt Zaferindeki inançla hareket ederek milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı 30 Ağustos tarihinde muhteşem bir zafere imza atmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” sözleriyle tercihini tam bağımsız vatandan yana kullanan milletimiz canı uğruna savaşarak, vatan sevgisi ve bağımsızlık ülküsü önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir ” dedi.



Bu vatanın Türk Milletine emanet edildiğini vurgulayan Başkan Gülsoy,“Atalarımızın emaneti olan bu aziz vatanı,şanlı ecdadın torunları olarak sonuna kadar korumalıyız. Emaneti gelecek nesillere bırakırken de ülkemizi her alanda en iyiye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmeli, var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.



Gülsoy mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Binlerce yıldır bu topraklarda bağımsızlığından taviz vermeyerek kimseye boyun eğmeden nice düşmanları yenmiş olan aziz milletimiz, içte ve dışta terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelesine devam ederek Rabbimin izniyle ülkemizi kâinatın sonuna kadar tam bağımsız olarak payidar kılacaktır. Bu vesileyle, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle anıyorum.İki büyük zaferin yıldönümü büyük milletimize kutlu olsun.”

