BAŞKAN İSTEDİ BAKAN KIRMADI

BAKAN’DAN BAŞLAYIN TALİMATI
Kayseri’nin en büyük üç projesinden biri olan Kocasinan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin biran önce uygulanması için Bakan Kurum’dan destek sözü alan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar bu desteğin Kocasinan için öneminin çok büyük olduğuna dikkat çekti. Bakan Kurum, Başkan Çolakbayrakdar’a destek sözü verdikten sonra hemen yanındaki bakanlık yetkililerine çalışmaların hızlandırılması için de talimat verdi.
KOCASİNAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ
Başkan Çolakbayrakdar, “Bakanlıkta bekleyen Kayseri’nin en büyük üç projesi vardı, Millet Bahçesi, Meydan ve Kocasinan Kentsel Dönüşüm Projesi. Diğer ikisi için söz verilmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Ben de Sayın Bakanımıza bir sunum yaptım ve destek istedim. Sağ olsun Bakanımız da bizi kırmadı ve destek sözü verdi ve hemen çalışmalar da başlatıldı. Böylece Kocasinan’ın yeni dönemde hızla gelişmesi ve kabuk değiştirmesinin de önü açılmış oldu” dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YERLER
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar’ın yaptığı sunuma göre ilçede, Ahi Evran, Yunus Emre, Seyrani, Alsancak, Ziya Gökalp, Uğurevler, Yavuz Selim mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunuyor. Ayrıca Oruçreis, Sancaktepe ve Boztepe mahalleleri de planlaması tamamlanan mahalleler arasında yer alıyor.
Kayseri’nin en büyük üç projesinden biri olan Kocasinan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin biran önce uygulanması için Bakan Kurum’dan destek sözü alan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar bu desteğin Kocasinan için öneminin çok büyük olduğuna dikkat çekti. Bakan Kurum, Başkan Çolakbayrakdar’a destek sözü verdikten sonra hemen yanındaki bakanlık yetkililerine çalışmaların hızlandırılması için de talimat verdi.
KOCASİNAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ
Başkan Çolakbayrakdar, “Bakanlıkta bekleyen Kayseri’nin en büyük üç projesi vardı, Millet Bahçesi, Meydan ve Kocasinan Kentsel Dönüşüm Projesi. Diğer ikisi için söz verilmiş ve çalışmalar başlatılmıştı. Ben de Sayın Bakanımıza bir sunum yaptım ve destek istedim. Sağ olsun Bakanımız da bizi kırmadı ve destek sözü verdi ve hemen çalışmalar da başlatıldı. Böylece Kocasinan’ın yeni dönemde hızla gelişmesi ve kabuk değiştirmesinin de önü açılmış oldu” dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YERLER
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar’ın yaptığı sunuma göre ilçede, Ahi Evran, Yunus Emre, Seyrani, Alsancak, Ziya Gökalp, Uğurevler, Yavuz Selim mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunuyor. Ayrıca Oruçreis, Sancaktepe ve Boztepe mahalleleri de planlaması tamamlanan mahalleler arasında yer alıyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy