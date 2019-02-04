BAŞKAN İSTEDİ BAKAN KIRMADI Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kayseri ziyareti sırasında, Kocasinan Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında özel bir sunum yaptı ve Bakan Kurum’dan destek sözü istedi. Bakan Kurum da sunumu beğendiğini belirterek, destek sözü verirken yanındaki bakanlık yetkililerine dönerek hemen uygulamaların başlatılması için talimat verdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:56