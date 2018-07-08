Başkan Kalkan: “Kayseri eğitimini ilk 5’e taşıyacağız”

İlk ziyaret Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretlerinden dolayı Kalkan ve ekibine teşekkür eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Eğitim Bir-Sen’in bağlı olduğu Memur-Sen’in, halihazırda Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de 80 darbesi işçi sendikacılığını öldürdü. 90lı yıllarda anayasada yapılan bir değişiklikle memurların da sendikal faaliyetlerde bulunabileceğine dair yasalar çerçevesinde birkaç konfederasyon kuruldu. 10 yılı aşkındır, Memur-Sen Konfederasyonu, kamuda birçok alanda önemli çalışmalar yapıyor. Memur-Sen’in Kayseri’de aktif olduğu alanlardan biri de eğitimcilerin, daha çok öğretmenlerimizin ve o sahada çalışanların üye olduğu Eğitim-Bir Sendikası. Sayın Aydın Kalkan da bu sendikanın başkanı olarak, Kayseri’deki en aktif başkanlarımızdan biri ve camiamızla da ilişkileri ilk göreve geldiği günden bu yana olumlu ilerliyor. Kendisine bundan sonraki görev hayatında başarılar diliyoruz” diye konuştu.



Kayseri’de 18 bin eğitim çalışanının 9 bin 500’ünün Eğitim Bir-Sen üyesi olduğunu belirten Kalkan ise, Kayseri’de faaliyet gösterdikleri 2006 yılından bu yana etkili ve etkin olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Birkaç yıl önce Kayseri’nin Türkiye eğitim sıralamasında ilk 5’te olduğuna dikkat çeken Kalkan, “Kayseri şu anda eğitim alanında 42’nci sırada. Neden bir zamanlar ilk 5’te iken şimdi 42’nci sıraya düşelim Tekrar 5’lere gelmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Yeni İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetimiyle, ilin eğitimdeki başarı sıralamasının yukarı çekileceğine inandıklarını kaydeden Kalkan, “Kayseri huzur şehri. Bir dönem önceki İl Müdürümüz (Osman Elmalı) döneminde eğitim çalışanlarının, eğitim camiasının biraz huzuru kaçmıştı. 18 bin eğitim çalışanının 15 bini küsmüştü. Ama yeni gelen arkadaşımızla huzur şehri olan Kayseri’de eğitim camiasına da bir huzur gelmiştir düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan ve Eğitim Bir-Sen’e üye olduğu için kayırmada bulunabileceği hususunda bazı basın-yayın organları tarafından eleştirilen Celalettin Ekinci’nin, müdür kadrosuna atanmasında yasal bakımdan bir problem olmadığını savunan Kalkan, “İl milli eğitim müdürlükleri siyasi kadrolar. Siyasiler getirir, götürür ona biz karışmıyoruz, bizi ilgilendirmiyor. Yeni gelen arkadaşımız Ankara 4 no’lu şube başkanlığımızı yapmış bir arkadaşımız. Yani Eğitim Bir Sen’de şube başkanlığı yapmış bir arkadaşın şartları taşıyıp il milli eğitim müdürü olma hakkı varsa, olur. Uygulamalarına baktığımız zaman; Niğde’de, Antep’te, Muğla’da çalıştı. Oralarda sadece Eğitim Bir-Sen’lilerle diyalog içerisinde olduğuna dair bir sıkıntı yok. Ki, yeni İl Müdürümüzün uygulamalarını göreceksiniz, farkını ortaya koyacak. Biz, kariyer ve liyakata bağlı olarak atama olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Kalkan, son olarak, basın mensuplarının, eğitim camiasının yeni atanacak olan milli eğitim bakanından beklentilerinin neler olduğuna dair sorusuna şöyle yanıt verdi: “Köyde sınıf öğretmenliği yapmış, çocuğun akan burnunu silmiş, okulun sobasını yakmış, köyün o sıkıntılarını bilen eğitim camiasından gelen bir bakanımız olmadı. Böyle bir bakan beklentisindeyiz.”



Başkan Kalkan’ın ardından Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Altınkaya’yı ziyaret etti. 21 Temmuz’da başvuruları sona erecek olan 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, mevcutta Kayseri’den 40 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyleyen Günçavdı, başvuruların, bir önceki 6136 sayılı Kanun’daki başvurunun üzerine çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Söz konusu 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun mükellefler için türlü avantajlar sunduğuna değinen Günçavdı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri Vergi İdaresi Başkanlığı olarak 18 Mayıs 2018 tarihinde 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu’na dair, toplumun ilgili kesimleriyle toplantılar yapıyoruz. Amacımız, kapsama giren diğer borçlar için 31 Temmuz’dan sonra duymadım diyen mükellefimizin kalmaması. Bu anlamda Vergi Dairesi Başkanlığı olarak ciddi bir çaba içerisindeyiz. Kanun, vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını büyük oranda ödeme kolaylığı sağlıyor. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksidinin ödeme süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler tanıyor. Borçlar taksitler halinde, 18 taksitte ve 36 ayda ödeniyor. Yüzde 80’e varan indirimler sunuyor. Devam eden vergi indirimleri için Kanun’dan yararlanma imkanı sunuyor. Matrah artırımı planını getiriyor. Daha önce unutulmuş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için beyan yapılabiliyor. Dolayısıyla her mükellef için bir imkan var. Önemli olan mükelleflerimizin Kanun’un hangi maddesinin kendisini ilgilendirdiği hususunda Vergi Dairemize bekliyoruz.”



Başkan Altınkaya’yı son olarak, Türk Eğitim-Sen 1 no’lu Şube Başkanı Muharrem Çolak ile Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti. Eğitim Bir-Sen’in yetkilendirmesi altında bulunan Erciyes Üniversitesinde tekrar yetkili sendika olduklarını belirten Çolak, göreve geldikleri 2017 yılı sonundan itibaren sendikaya 300’ün üzerinde yeni üye kazandırdıklarını kaydetti. Çolak, “Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 no’lu Şube Başkanı olarak, çalışma sahamız Kocasinan, Erciyes Üniversitesi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Sarıoğlan, Felahiye ve Özvatan ilçeleri. Buralardaki kamu ve eğitim çalışanlarının sorunlarıyla ilgili olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya, danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Zaten sendikacılığın da birinci görevi budur. Zaten sendikacılığın da birinci görevi çalışanın hakkını savunmak ve onun için yeni kazanımlar elde etmektir. Türk Eğitim-Sen 1992 yılında kurulmuş, köklü bir sendikadır. Özünde Türk milliyetçiliği olan bir sendikadır. Ancak çalışma sahasında bunu daha çok çalanlar noktasında değerlendirir. Biz, 15 Kasım 2017 tarihinde göreve geldik. Yeni bir yönetim kuruluyuz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sendikamıza 300’den fazla üye kazandırdık. Erciyes Üniversitesindeki yetkiyi tekrar Türk Eğitim-Sen’e kazandırdık. Oradaki kamu çalışanlarına bizleri destekledikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.