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Başkan Nursaçan: “Kurban dayanışmadır”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. 

Başkan Nursaçan: “Kurban dayanışmadır”

Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı’na bizleri ulaştırdığı için Yüce Allah’a hamd olsun. Kurban, dayanışmadır, yoksulların sevindirilmesidir. 
Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. 
En önemlisi de kurban, Allah’a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. 
Bayramlar, kardeşlik, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin sıklaştığı bayramlarda millet bağımız sağlamlaşır, kenetlenir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Tüm İslam Alemi’ne, ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederken sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim.” 

İHA

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