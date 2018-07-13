Başkan Özkartal: “Aldığımızı bayrağı engelli kardeşlerimiz için daha ileriye taşıyacağız”

Anadolu Sakatlar Derneği’nin 13. Olağan Genel Kurulu’nun ardından başkan seçilen Efdal Özkartal basın açıklaması düzenledi. Şehrin en büyük derneklerinden biri olduklarını ifade eden Başkan Özkartal, kısıtlı bütçelerine rağmen bağışlarla ayakta durabildiklerini söyledi. Kendilerine seçkin denilebilecek bir ekip oluşturarak aldıkları bu bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Başkan Özkartal konuşmasını şöyle sürdürdü; "Anadolu Sakatlar Derneği’mizin 8 Temmuz tarihinde yapılmış olan 13. Olağan Genel Kurulu’nda kıymetli delegelerimiz bizim isteğimizi teveccüh gösterdiler. Başkanlığımız ile birlikte çıkardığımız liste çoğunluk oyu almış ve yönetime seçilmiş oldu. Böylelikle Anadolu Sakatlar Derneği’nde bir görev değişimi bir bayrak değişimi olmuş oldu. Anadolu Sakatlar Derneği 1991 yılında kurulmuş olup kamu yararına faaliyet gösteren şehrimizde en büyük engelli derneklerin birisidir. Biz, üyelerimiz ve şubelerimiz ile beraber 5 bin civarında bir engelli kitlesine hitap etmiş bulunuyoruz. 5 bin civarındaki engelli kardeşimize ger türlü sosyal faaliyetler konusunda ve iş konusunda yardımcı oluyoruz. Bunları yaparken de bizim kısıtlı sayıda bütçemiz olduğundan dolayı bağışlarla ayakta duruyoruz. Şehrimize ve ileri gelen iş adamlarımıza bu hizmetlerimizi duyurup onların yapacakları yardımdan dolayı böyle bir faaliyet içerisine girdik. Kısmet olursa 3 yıllığına arkadaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Kendimize seçkin denilebilecek bir ekip oluşturduk. Bu bir bayrak yarışıydı. Geçmişten günümüze kadar bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Aldığımız bayrağı engelli kardeşlerimize hizmet etme açısından daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.”



Anadolu Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu; Efdal Özkartal, Ahmet Özkan, Muzaffer Ekinci, Serkan Nayır, Ali Yavuz, Reyhan Şahinbaş, Bülent Yıldız, Levent Özocak ve Derya Yıldırım'dan oluştu.

