Başkan Palancıoğlu İlim Yayma’da

Öğrencilere başarılı olmak için nasihatler ve önemli bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Ben Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunuyum. Türkiye’yi Avrupa Konseyi’nde temsil eden belediye başkanlarından biriyim. Her 6 ayda bir Avrupa Birliğinin toplantısı oluyor. Biz de AK Partili belediye olarak Türkiye’yi orda temsil ediyoruz. 30’un üzerinde ülkede bulundum. Günümüzde gençliğin gidişatı beni endişelendiriyor. Bu kadar ekonomik ve teknik açıdan güzel durumda olan bir ülkede gençlik şu anda istenilen konumda değil. İçinizden biri dahi kendini çok iyi yetiştirirse bu ülkeye çok büyük menfaati olur. Öncelikle insani vasıfların kazanılması lazım. Eğer bunlar sağlam değilse bir Müslümana yakışmayacak hareketler ortaya çıkar.” dedi.



Bol bol kitap okuyun



Öğrencilere mutlaka bir hobi edinmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Ben İngilizce’yi 23 yaşında öğrendim. Yabancı dilinizi geliştirin, bir dil yerine daha çok yabancı dil öğrenin. Başarıyı yakaladığınız zaman bir daha bırakamazsınız. Zamanın kıymetini bilin ve doğru kullanın. Bol bol kitap okuyun. özellikle kaliteli, en değerli eserleri okuyun. Kariyerinizdeki en önemli şey, çok okumaktır. Böylece bilgi dağarcığınız artar ve kendinizi geliştirirsiniz. Konuşma kabiliyeti çok okumaya bağlı. Çok okursanız çok iyi konuşursunuz. Okurken unutmamak adına not alın. Bir şeyi en iyi öğrenmenizin yolu ona yoğunlaşmaktır. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin. Zaman hızla geçiyor, evlenmeden kendinize birçok şey katın. Zamanınızı boş işlerle değil dolu işlerle harcayın. Şiir okuyun veya bir müzikle ilgilenin. Mutlaka bir hobiniz olsun. Hayatınızda en önemli iki karar iş ve eştir. Bu ikisine çok dikkat edin. Siz ne kadar donanımlı olursanız ülkemiz de o kadar donanımlı olur.” şeklinde konuştu.



Kurum haberi



