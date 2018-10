Başkan Per, “ Cumhuriyet Kolay Elde Edilmedi”

Başkan Per, Cumhuriyetin 95. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur” dedi.



Önceki gün Tunceli’de Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’in donarak Şehit olması haberi ile tüm Türk Milletinin yasa boğulduğunu ifade eden Başkan Per, “ Cumhuriyetimizin 95. Yıl dönümünü kutladığımız bu günde bu haber yüreğimizi dağladı. Hain terör örgütü akıttığı kanda boğulacaktır. Aziz Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah ailelerine ve Milletimize sabır versin.”



“Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak ortaya koyduğu 'muasır medeniyetler' yolunda kurulduğu günden bu yana önemli mesafeler kat etmiştir” diyen Prof.Dr. Hüseyin Per, “Şanlı tarihi sayısız başarılarla dolu olan aziz Türk milleti, kurtuluş savaşı mücadelesi sonunda Cumhuriyeti kurarak adeta tarihi yeniden yazmıştır. Büyük bir miras olarak gördüğümüz Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve silah arkadaşlarını; saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”