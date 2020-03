Başkan Per: Hekimlik mesleğinin bir fiyatı yoktur

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Erciyes Üniversitesinde düzenlenen törene Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Prof. Dr. İlhami ÇELİK, Tabip odası Yönetim Kurulu üyeleri, hekimler ve öğrenciler katıldı.Törende konuşan Prof. Dr. Hüseyin Per , “Hastane ve acil servislerde çalışan hekimler sık sık küfür, dövülme, silahla tehdit gibi can güvenliğini tehdit eden, hizmetin yapılmasını engelleyen şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Her gün 40 sağlık çalışanının şiddete uğradığı ülkemizde sağlık sistemindeki aksaklıkların ve planlama hatalarının sorumlusu olarak hekimlerin gösterilmesi, hekimlere yönelik şiddet olaylarını artırıyor. Bunu dışında tüm sağlık çalışanlarının başındaki CİMER, SABİM de ayrı bir şiddet unsurudur” dedi. Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren Tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramını kutluyor millet olarak daha huzurlu, refah içerisinde yarınlar temenni ediyoruz.14 Mart 1827'de Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. İlk kutlamayı, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da işgale karşı Tıbbiyenin açılışının 92. senesinde özgürlük ve bağımsızlık diyerek büyük bir Türk bayrağı açan tıp öğrencileri yapmıştır.Ülkemizin gündemi İdlib harekatı ve Corona virüs gibi konularla oldukça dolu olmasına rağmen, şimdi de yedi düvelin üzerimize saldırdığı, Kurtuluş Savaşı’nda emperyal güçlere karşı ortaya çıkmış olan 14 Martımızı, 101. yılında tüm sağlık çalışanlarıyla kutluyoruz.İdlib şehitlerimiz nedeniyle her sene düzenlemiş olduğumuz Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği programımızı iptal ettik. Erciyes Üniversitesi ile her sene ortak düzenlenen 14 Mart Tıp bayramı etkinlikleri de Corona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.14 Mart Tıp Bayramı, bayram olarak kutlanmasının yanında zamanla sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği bir gün haline gelmiştir.Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Said Berilgen, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Kamil Furtun, Dr. Ersin Arslan, Dr. Ali Menekşe ve Dr. Aynur Dağdemir gibi şehit edilen meslektaşlarımızı bu günde maalesef üzüntüyle anıyoruz.Hekimlerin özlük hakları, geriye doğru işletilmeyen yıpranma payı, sağlık çalışanlarına şiddet, mecburi hizmet yükümlülükleri, mesleki hastalıkları, artmış iş yükü neticesinde artan iş kazaları, artan psiko sosyal sorunlar, meslektaşlarımızdaki tükenmişlik sendromu, özel sektörün ezici tahakkümü, mecburi hizmetler, sevk zincirinin bir türlü getirilememesi, malpraktis nedeniyle artan cezalar bu nedenle ortaya çıkan defansif tıp gibi sorunlarımızdan bahsetsek de çözüm noktasında bir arpa boyu ilerleyemiyoruz. Hastalarımıza ayrılan muayene sürelerinin gittikçe azalmasından da tüm hekimler olarak rahatsısız. Şehir Hastaneleri konusunda yaptığımız uyarıların bu sene dikkate alındığını ve finansman olarak bütçede büyük bir yük olduğunu artık Ülkemizi yönetenler de kabul ediyor. Bunu dışında tüm sağlık çalışanlarının başındaki CİMER, SABİM de ayrı bir şiddet unsurudur.Ülkemizde hekim sayısının yetersiz olması tezinden yola çıkılarak Tıp Fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının artırılması, hocası, laboratuvarı, hastanesi ve hastası olmayan çok sayıda yeni Tıp Fakültesinin açılması, gelecekte niteliksiz sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın aramıza katılmasına neden olacaktır. Üniversitelerdeki Performans uygulaması hizmet kalitesini ve tıp eğitimine verilen önemi azaltmaktadır. Tam gün yasasının çıkmasını can-u gönülden isteyen hekimler arasında çalışma barışı bozulmuş, en az 7 ayrı usulde çalışan öğretim üyeleri ortaya çıkmıştır. Onlar arasında hem gelir hem de motivasyon açısından dengesizlikler olmaktadır. Yine üniversite hastanelerinde gereğinden az sayıda asistan verilmesi, hizmet kalitesinin azalmasına yol açmaktadır. Şehir hastanelerine sağlanan imkanlara rağmen Üniversite hastanelerinin borç yükünde ezildiğini görmekteyiz.Hekimliğin bir fiyatının olamayacağı hekimlik mesleğinin onurunun, değerinin tartışmaya açılmayacağı, nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık hizmetinin alındığı, her gün ortalama 40 sağlık çalışanının yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sözel şiddetin sona geleceği günleri ve her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye çalışılan emeğimizin, saygımızın ve değerimizin verildiği günleri özlemle bekliyoruz”Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız’da yaptığı konuşmada, hekimlik mesleğine dikkat çekerek, 14 Mart Tıp Bayramını kutladılar.