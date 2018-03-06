Başkan Tekin’den kongreye davet

Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek olan İYİ Parti Kayseri İl Kongresi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin, “Milletimizin isteğini esas alarak 25 Ekim 2017 tarihinde Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde partimiz kurulmuştur. Ardından da il ve ilçe teşkilat başkanlarımız atanmıştır. Biz de kayseri il Başkanlığı olarak il ve ilçelerimizde teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamladık. Görmüş olduğumuz teveccühten dolayı tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. İYİ Parti Kayseri’ye ve Türkiye’ye iyi gelecek.” dedi.

İl kongresinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve genel merkez başkanlık divanı üyelerinin katılımı ile gerçekleşeceğini aktaran Tekin, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“ İl ve İlçe teşkilatlanmalarımızı yaptıktan sonra genel merkezimizin tavsiye ve isteği doğrultusunda çok kısa sürede ilçe kongremizi yaptık. Şimdi ise yine genel merkezimizin tavsiye ve isteği doğrultusunda 11 Mart 2018 Pazar günü yapılacak il kongremizi Saat 11.00’dan itibaren Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde İl kongremizi gerçekleştireceğiz. Ardından partimizin kongremizin genel merkez büyük kongresi gerçekleştirilecektir. “Teşkilatlanma ile birlikte başlatmış olduğumuz çalışmalarımız kongre sürecinin ardından ilimizde de artırarak devam ettireceğiz ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de İYİ Parti birinci olacak Meral Akşener hanımefendi ise Cumhurbaşkanı seçilecektir. 11 Mart 2018 Pazar günü yapılacak il kongremize teşriflerinizi bekleriz.”

Haber-Fotoğraf: Tuba Köksal

