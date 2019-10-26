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Başkan Yalçın “Haftaya Yansıyanlar” Programında

Gazeteci İlter Sağırsoy, 28 Ekim Pazartesi günü saat 18:00'da “Haftaya Yansıyanlar” programında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuk edecek.

Başkan Yalçın “Haftaya Yansıyanlar” Programında

Gazeteci İlter Sağırsoy 28 Ekim Pazartesi günü saat 18:00’da 10 radyonun ortak canlı yayını ile gerçekleştireceği “Haftaya Yansıyanlar” programında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuk edecek.
 

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