Başkan Yıldırım, Yabancı Öğrencilerle Bayramlaştı

Afrika’nın 6 ülkesinden gelerek aralarında Kayseri’nin de bulunduğu Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim gören 70 öğrenci bayramı Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde kutladı. Başkan Rifat Yıldırım’ın ağırladığı yabancı öğrenciler, gurbette ama evlerinin sıcaklığında bayramı yaşadı.

Uluğbey Bilgi Evi’nde yabancı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yıldırım, hepsiyle tek tek bayramlaştı. Öğrencilerin gözlerindeki burukluğu fark eden Başkan Yıldırım, “Gurbettesiniz ama bizlerlesiniz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz” diyerek teselli etti. Başkan Yıldırım, şöyle konuştu: “Burada gurbette bayram yaşamak bir açıdan hüzün, diğer açıdan sevinçtir. Böyle bayram günlerinde birlikte olmanın ayrı bir güzelliği vardır. Bizler sizleri yalnız bırakmayıp bayramı birlikte yaşamak istedik. Sizler bugün şehrimizde misafirsiniz ancak yarın burada mesleğinizi icra edebilirsiniz. Sizler bize aitsiniz, bizlerden birisiniz. Aramızdaki bu sevgi, saygı ve muhabbet toplumlar arasında önemli bir köprü vazifesi görecektir. Çünkü hepimiz kardeşiz. Belediyemizin gençlik meclisi ve Küresel Öğrenci Kulüpleri Birliği (KÖKBİR) olarak hepimizin amacı insanlığa hizmet etmek.”

Ailelerinden uzak bir bayram geçiren öğrenciler ise, gurbette olmanın hüznüyle birlikte burada kardeşçe bir bayram yaşamanın da mutluluğunu anlatarak, “Hepimiz buradayız, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler, hazırladıkları yöresel yemekleri ikram ederken, Başkan Yıldırım da kendilerine tatlı ikramında bulundu.