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Başkanlar 'Pandemi Toplantısı'na birlikte katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu’nun Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki toplantısına Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile birlikte katılarak, “İl Genelinde yürütülen Covid-19 Mücadelesi”ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlar 'Pandemi Toplantısı'na birlikte katıldı

Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantı’na Başkanlık makamından katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Pandemi Kurulu Toplantısı’na bağlanan Başkan Büyükkılıç, özellikle yerel yönetimler olarak yaptıkları Covid-19 mücadelesine ilişkin kurul üyelerine bilgiler verdi. Belediyeler olarak salgın sürecinin en başından beri etkili ve kararlı bir mücadele sergilediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte sürekli sahada olmaya gayret gösterdiklerini hatırlatarak, tedbirlere yönelik uygulamaların kararlı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kamuya açık alanlarda ve halkın yoğun bulunduğu tüm mekânlarda dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Rehavet” uyarısı da yaparak, “Rahatlık ve rehavet istismara neden oluyor. Canla başla çalışan sağlık ordumuzun yanında yer almalı, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak tedbirlere riayet etmeliyiz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, özellikle pazar yerleri ve düğünler konusunda denetimlerin sıklaştırılacağı vurgusu da yaptı.

Kurulun gündeminde bulunan maddelerin de değerlendirildiği toplantıda Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları da ilçelerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.
 

Kurumsal

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