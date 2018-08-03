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BAŞKANLIK YARIŞI KIZIŞIYOR

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere aylar kala partilerin belediye başkan adaylıkları yarışı kızışıyor. Ak Parti’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Çelik olacağı öne sürülürken, MHP’de ise Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kazım Yücel’in ismi öne çıkıyor.

BAŞKANLIK YARIŞI KIZIŞIYOR
Yaklaşan yerel seçimler öncesi başkan adaylarının isimleri kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Ak Parti’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Çelik ismi öne çıkarken, MHP’de de Kazım Yücel’in ismi konuşuluyor.
 
Kayseri’deki vitrin ilçelerin başında gelen Melikgazi’de ise Başkan Büyükkılıç’ın şansının yüksek olduğu anketlerde de ortaya çıkarken Talas ve Kocasinan Belediye Başkanlıklarında değişiklik olması bekleniyor. Buna göre, Ak Parti’de Talas için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı görevini de yıllarca yapıp emekli olan Hayri Naziksoy’un adı geçerken, MHP’den de Bünyan eski Belediye Başkanı Mehmet Özmen’in adı ön sıralarda anılıyor.
Ak Parti’de “yeni yüz ve halkın seveceği yeni isimler” başlığıyla ciddi bir araştırma yapıldığı öğrenilirken özellikle Talas, Hacılar ve Kocasinan’da seçimlere yeni isimlerle gidilmesi yönünde bir  tercih yapılacağı  konuşuluyor.
 

İlter SAĞIRSOY

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