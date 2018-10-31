BAYANA TACİZ İŞÇİYE BASKI Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğü’nde çalışan kurum müdürü D.T. 2 yıl önce bir bayan hizmetliyi taciz ettiği iddiasıyla yargılandı. Mahkeme D.T.’yi suçlu bularak 6 yıl 6 ay hapis ve memuriyetten ihraç cezası verdi. Ayrıca İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar’ın kurumda taşeron şirketin işçisi olarak çalışanlar üzerinde baskı kurduğu ve keyfi uygulamalar yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:23