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BAYANA TACİZ İŞÇİYE BASKI

Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğü’nde çalışan kurum müdürü D.T. 2 yıl önce bir bayan hizmetliyi taciz ettiği iddiasıyla yargılandı. Mahkeme D.T.’yi suçlu bularak 6 yıl 6 ay hapis ve memuriyetten ihraç cezası verdi. Ayrıca İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Pınar’ın kurumda taşeron şirketin işçisi olarak çalışanlar üzerinde baskı kurduğu ve keyfi uygulamalar yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

BAYANA TACİZ İŞÇİYE BASKI
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Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğü’nde kurum müdürü olarak görev yapan D.T hakkında kurumda çalışan bir bayan hizmetliyi taciz ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonunda mahkeme, D.T’yi suçlu bularak 6 yıl 6 ay hapis ve memuriyetten ihraç cezası verdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bizden önceki dönemde olmuş. Ve şahıs da zaten daha sonra müdürlükten alınmış ve şu anda sosyal çalışma elemanı ve hiçbir yönetici vs. pozisyonu da yok. Zaten iddia edildiği gibi olaylara da asla müsaade etmeyiz. İlgili şahıs da kararı temyiz etmiş öğrendiğimiz kadarıyla” dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdür yardımcısı Abdurrahman Pınar’ın kurum bünyesinde taşeron şirketin işçisi olarak hizmet veren işçiler üzerinde baskı kurduğu ve bu işçileri keyfi olarak işten çıkardığı ya da idari tasarruflarda bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.
Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, “Bu arkadaşımız asla böyle bir keyfiyette bulunamaz, hele ki konu iş ise asla olamaz, buna ne ben ne bakanlığımız müsaade etmez” diye konuştu.
 

Haber Merkezi

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