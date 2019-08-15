Bayram sonrası ilk mesaide bayramlaşma

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile başladı. Bayramlaşmaya Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi ile Fen İşleri Dairesi personeli de katıldı. Başkan Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte tüm personelle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmaya, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik de katıldı. Çelik, huzurlu bir iş yerinde çalışılmasını sağlayan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da personele hitap ederek “Tertemiz, pırıl pırıl, örnek bir şehirde bayramı geçirmemizi sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi ve huzur içinde daha nice bayramlar temennisinde bulundu.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret ederek itfaiye personeli ile tek tek bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, İtfaiye teşkilatının her sabah yaptığı duaya da iştirak ederek el açtı ve amin dileklerine katıldı. Birlik beraberliğini önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sevgi ve muhabbet anlayışı içinde el ele gönül gönüle, ibadet aşkıyla hizmet ediyoruz. Birliğimizin beraberliğimizin kıymetini bileceğiz. Sizler riskli bir iş yapıyorsunuz. Allah sizleri kazadan beladan esirgesin” diye konuştu.







Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında görev yapan personelle de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm bürokratları ve personeline Kayseri’de yaşayanların huzur ve esenlik içinde hizmet almalarını sağlamak amacıyla fedakarca yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu fedakar çalışmalarla Kayseri belediyeciliğinin her yerde takdir görmesini sağlıyorsunuz. Sorumluluk duygusuyla, birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın, kurumumuzun ve bütün bunların yanında Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin ve milletimizin kıymetini bilme anlayışı içinde yapmış olduğunuz fedakar çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Kurban Bayramında ilçe belediyelerimizle dayanışma içinde gerekli hizmetler verildi. Bir aile anlayışı içinde daha fazla kenetlenerek, daha fazla birbirimize sahip çıkarak ve kurumumuzu koruyarak işimizi yapacağız. Allah birlik, beraberlik ve huzurumuzu bozmasın” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’ndeki bayramlaşmaya da katıldı. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, genel kurul salonunda personelle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada aidiyet vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Birbirimize, ailemize, kurumumuza, şehrimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, önce genel kurul salonundaki KASKİ personeli ile tek tek bayramlaştı, ardından da hizmet birimlerini gezerek personel ve hizmet alan vatandaşların bayramını kutladı.







Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün ardından Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’yi ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız ve KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ile birlikte personele hitap ederek Kurban Bayramlarını kutladı.

Başkan Memduh Büyükkılıç’ın bayram ziyaretlerinin son durağı Kocasinan Bulvarı yanındaki Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası oldu. Başkan Büyükkılıç, öğle yemeği sırasında ziyaret ettiği ek hizmet binasında önce personele yemek servisi yaptı, ardından da mesai arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Başkan Büyükkılıç, yemek sonrası tüm çalışanların bayramını tebrik etti.

