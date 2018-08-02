“Bebek katillerine idam gelmelidir”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, Türkiye’nin tepki gösterdiği hain PKK saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. PKK’nın hunharca katlettiği anne Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan’ın kanını yerde koymayacaklarını belirten Üçkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz dün acı bir haberler sarsıldı. Ülkemizin ve ailemizin yüreğine ateş düştü. Dün 2 şehidimiz vardı. Biri hainlerin kıydığı bir anne, biri de hainlerin kıydığı henüz günahsız bir yavrumuz. Bu yavrumuzun günahı neydi de siz kıydınız, nasıl kıydınız. Siz bebek katilisiniz. Bebek katilleri ne anne, ne evlat nede bebek bilemezler ve anlayamazlar. Sizler sadece sizlerin ipinden tutan sahiplerinizin köpeklerisiniz ve görevinizi yerine getiriyorsunuz. Saldırın dedikleri zaman saldırıyorsunuz, saldırmayın dedikleri zaman saldırmıyorsunuz. Şunu herkes bilmeli ki, dün şehadete yarayan Nurcan kardeşimizle Mustafa Bedirhan yavrumuzun kanı yerde kalmayacak. Onların kanlarının hesabını tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimizle biz soracağız ve sormaya da hazırız. Nurcan kardeşimizin, Mustafa Bedirhan yavrumuzun ve tüm şehitlerimizin kanında onların elleri var. Biz bunu biliyoruz ve bu eli kıracağız.”



Halkların Demokratik Partisine (HDP) de tepki gösteren Üçkan, “Birileri daha dün terör örgütüne terör örgütü diyemiyorlardı. Bebek katillerinin terör örgütü olduğunu göremiyorsanız, siz de onlardansınız. Onlardan olduğunuz için onlara diyemiyorsunuz. Bebek katillerine terör örgütü diyemeyenler, bugün meclisimizde oturanlar bilsinler ki biz meclisi onlara dar edeceğiz. O meclisten onları çıkaracağız ve bebek katillerinden onların hesabını soracağız. Bundan herkes emin olsun. Artık o mecliste onlar duramayacak. Bizler bu vatanın bağımsızlığı ve al bayrağı için bedel ödedik. Bu bedeli yine ödemeye hazırız. Devlet büyüklerimiz inşallah bu bebek katillerinden öcünü alacak, kanlarını yerde bırakmayacak” diye konuştu.



Üçkan, son olarak yetkililerden terör örgütü PKK üyeleri ve yanlılarına idam getirilmesi talebinde bulundu. Üçkan, “Bebek katillerine idam gelmelidir. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm terör örgütleri sahil olmak üzere bu vatana, bayrağa ve ezana, minik yavrularımıza el uzatanlara idamı çıkartacaktır. Biz bunun da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

