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BEKLENEN YAĞMUR FIRTINAYLA GELDi

Güneşli ve sıcak havalarla savaşan Kayserililer, akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla karşılaştı.

BEKLENEN YAĞMUR FIRTINAYLA GELDi

Son 17  yılın en sıcak günlerini yaşayan Kayseri’de güneşli ve sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam üzeri başlayan yağmur bir anda cadde ve kaldırımları sular altında bıraktı.


Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur fırtınayla beraber geldi.  Bir anda yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, caddeyi karşıdan karşıya geçmek isteyenler zor anlar yaşadı. Uzun süreden beri etkili olan sıcak ve güneşli havanın yerini yağmura bırakması vatandaşları da sevindirdi. Yağmur ile birlikte hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor
Kayseri Gündem
 
 

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