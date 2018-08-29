Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BEKLETİLME REKORU KIRAN LİSTE

Kayseri Ak Parti İl Yönetim Kurulu listesi tam 17 gün sonra açıklandı. Son seçimlerde oy kaybı ile Türkiye rekoru Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı şimdi de, listesi en uzun sürede onaylanan İl Başkanlığı olma rekorunun sahibi oldu.

BEKLETİLME REKORU KIRAN LİSTE

3 Ağustos’ta İl Başkanı olarak atanan Şaban Çopuroğlu’nun hazırladığı ancak Ankara’da ciddi değişikliklere uğrayan liste nihayet dün akşam saat 20.00’de açıklandı. Başkan Çopuroğlu’nun hazırlayıp gönderdiği ilk listeyle, onaylanan liste arasında en az 10-12 ismin değiştiği belirtildi.

İŞTE 17 GÜN SONRA ONAYLANAN LİSTE
Vedat Arıkan, Hasan Öztoprak, Kadir Bayram, Ramazan Bedir, Orhan Özmen, Ahmet Canleblebici, Pembe Nur Çadıroğlu, Yasin Çalışkan, Mahmut Kabak, Cafet Kuruçay, Murat Dur, Mustafa Çiftci, Birol Düşüktaş, Şaban Elbiz, Gündüz Erdoğan, Mehmet Ersu, Filiz Ertürk, Neziha Fazlıoğlu, Ahmet Sarıkaya, Mustafa Serkan Güçlü, Rabia Gülşen, Cafer Nalbant, Hacı Sait Güneş, Doğan İçingir, Hasan İlbasmış, Serdar Kavafoğlu, Süleyman Karslıo, Sinan Kurt, Nuh Kurtsoy, Mustafa Tevfik Kürtüncü, Büşra Sultan Genç, Gülşen Aydın Tumbul, İsmail Özmerdivenli, Kübra İpek Erdil, Kadir Saçcıoğlu, Ömer Seçmeler, Hamdi Sombaş, Maide Varkara, Muhammet Sungur, Zehra Çomuk, Ayşe Güneş, Tuncay Temizyürek, Murat Tülü, Canan Tüysüz, Fatih Üzüm, Abdülkerim Yalçın, Murat Yıldız, Şerife Yıldız.
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerşaban çopuroğluAk PartiKayseri Ak Parti Il Başkanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.