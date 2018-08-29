BEKLETİLME REKORU KIRAN LİSTE

3 Ağustos’ta İl Başkanı olarak atanan Şaban Çopuroğlu’nun hazırladığı ancak Ankara’da ciddi değişikliklere uğrayan liste nihayet dün akşam saat 20.00’de açıklandı. Başkan Çopuroğlu’nun hazırlayıp gönderdiği ilk listeyle, onaylanan liste arasında en az 10-12 ismin değiştiği belirtildi.
İŞTE 17 GÜN SONRA ONAYLANAN LİSTE
Vedat Arıkan, Hasan Öztoprak, Kadir Bayram, Ramazan Bedir, Orhan Özmen, Ahmet Canleblebici, Pembe Nur Çadıroğlu, Yasin Çalışkan, Mahmut Kabak, Cafet Kuruçay, Murat Dur, Mustafa Çiftci, Birol Düşüktaş, Şaban Elbiz, Gündüz Erdoğan, Mehmet Ersu, Filiz Ertürk, Neziha Fazlıoğlu, Ahmet Sarıkaya, Mustafa Serkan Güçlü, Rabia Gülşen, Cafer Nalbant, Hacı Sait Güneş, Doğan İçingir, Hasan İlbasmış, Serdar Kavafoğlu, Süleyman Karslıo, Sinan Kurt, Nuh Kurtsoy, Mustafa Tevfik Kürtüncü, Büşra Sultan Genç, Gülşen Aydın Tumbul, İsmail Özmerdivenli, Kübra İpek Erdil, Kadir Saçcıoğlu, Ömer Seçmeler, Hamdi Sombaş, Maide Varkara, Muhammet Sungur, Zehra Çomuk, Ayşe Güneş, Tuncay Temizyürek, Murat Tülü, Canan Tüysüz, Fatih Üzüm, Abdülkerim Yalçın, Murat Yıldız, Şerife Yıldız.
İlter SAĞIRSOY