BEKLEYEN PROJELERİMİZİ ONAYLAYIN Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek bekleyen projeler için destek istedi. Büyükkılıç, “Sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamı da değişerek kentlilik bilincinin hâkim oluyor. Biz de buna göre şehir planlamaları yapıyoruz” dedi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:37