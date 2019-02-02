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BEKLEYEN PROJELERİMİZİ ONAYLAYIN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek bekleyen projeler için destek istedi. Büyükkılıç, “Sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamı da değişerek kentlilik bilincinin hâkim oluyor. Biz de buna göre şehir planlamaları yapıyoruz” dedi.  

BEKLEYEN PROJELERİMİZİ ONAYLAYIN
HEYET BAKANLA GÖRÜŞTÜ
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Mücahit Demirtaş ve Mehmet Emir Binpınar ile görüşerek gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgiler verdi. Görüşmede Kayseri’deki projelerin de biran önce bakanlık tarafından onaylanması talep edildi.

BEKLEYEN PROJELER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştiren görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uygulanmış, uygulanmakta olan ve uygulanması için bakanlık onayı bekleyen ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı. Görüşmede Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hazır bulundu.

KENTLİLİK BİLİNCİ HAKİM
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece mahallelerin değil bireylerin ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamı da değişerek, kentlilik bilincinin hâkim olduğunu söyledi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenen semtlerde yapılan iş merkezleri, ticaret alanları ile aynı zamanda ticarete, üretime ve istihdama katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. 
 

Haber Merkezi

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