Belarus Cumhuriyeti Heyeti KTO’yu Ziyaret Etti

Karşılıklı fikir alışverişi ve tanışmanın gerçekleştiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; nazik ziyaretlerinden dolayı Demıdova ve Kizelevic’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Gülsoy, bu tür ziyaretlerin ticari ilişkileri geliştireceğini belirterek; “Her iki ülkenin de ihracat hacminin artması adına yapılan ziyaretleri olumlu buluyor ve bu görüşmelerin, ticari gelişmelerin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bizim işimiz ticaret, sanayi, ekonomi. Her zaman söylediğim gibi ülkeler arasında yaşanan hiçbir siyasi olumsuzluk iş ilişkilerine yansımamalı, herkes işini gerektirdiği gibi yapmalı. Ancak Bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Ülkeler birbirleri ile ticareti artırdıkça aradaki dostluklar da pekişecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kayseri ticaretinin oldukça eskiye dayandığını ve girişimciliğin Kayserililerin geninde olduğunu vurgulayan Gülsoy; Türkiye’de ticaret merkezi olarak bilinen Kayseri’nin, dünyadaki en eski ticaret merkezlerinden birine sahip olduğunu, yapılan kazı çalışmalarında rastlanan tabletlere bakıldığında ticaretin o zamanlardan beri kurallar kanunlar çerçevesinde yapıldığını gördüklerini ifade etti.

Şehirde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 3 organize sanayi bölgesiyle geniş bir ticaret ve sanayi hacmine sahip olduklarını söyleyen Gülsoy; “Bu sanayi bölgelerimizde her türlü ürünün yapılabileceği alt yapı mevcut. Karşılıklı kazan-kazan anlayışı ile hareket ederek ticari işbirlikleri yapmayı arzu ediyoruz. Öncelikli amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak olup bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Umarım bu ziyaretiniz, güzel işlerin yapılması için iyi bir başlangıç olur” dedi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür eden Ruslan Kizelevic ise Kayseri’ye ilk kez gelmiş olmalarına rağmen Kayseri ticaretini incelediklerini ve şehrin gelişmişliğinden haberdar olduklarını ifade ederek; ilk adım olarak nitelendirilen bu ziyaretin 2019 yılında daha kalabalık bir heyetle tekrarının olacağını, hatta Kayserili firma temsilcilerini de kendi ülkelerinde görmek istediklerini dile getirdi.

Ülkelerin ticareti, sanayisi, ekonomisi hakkında bilgilerin aktarıldığı ziyaret, karşılıklı hediye taktimi ile son buldu.

