Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye Başkanlarından ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ziyaretler sürüyor. 

Belediye Başkanlarından ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ziyaret etti. 

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar dileyen belediye başkanları, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olduğunu kaydederek, üniversite ile her alanda işbirliğini sürdüreceklerini belirtti. 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ilçe kaymakamı ve belediye başkanlarının gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin büyüyüp gelişmesinde Kayseri’de yerel yönetimlerin önemli katkısı olduğunu dile getirdi ve bu katkılarla üniversitesinin her geçen yıl daha çok gelişip büyüdüğünü söyledi. 

Ziyaretin sonunda ERÜ Rektörü Çalış ve misafirleri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes ÜniversitesiMustafa çalışErkaya YırıkMemduh BüyükkılıçMustafa Palancıoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.