Belediye Başkanlarından ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaret

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar dileyen belediye başkanları, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri’nin ve Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olduğunu kaydederek, üniversite ile her alanda işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, ilçe kaymakamı ve belediye başkanlarının gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin büyüyüp gelişmesinde Kayseri’de yerel yönetimlerin önemli katkısı olduğunu dile getirdi ve bu katkılarla üniversitesinin her geçen yıl daha çok gelişip büyüdüğünü söyledi.



Ziyaretin sonunda ERÜ Rektörü Çalış ve misafirleri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

