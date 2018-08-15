Belediye başkanlarından Kayserispor’a tebrik mesajları

Kayserispor’un galibiyeti konusunda karşılaşma sonuçlanmadan önce Twitter hesabından paylaşım yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk maçında Kayserispor’umuza destek vermek için tribündeki yerimizi aldık” dedi. Çelik mesajının devamında şunları söyledi: “ İnşallah Kayserispor için başarılarla dolu bir sezonun başlangıcı olur ve hemşehrilerimizle birlikte büyük mutluluklar yaşarız.”

Başkan Çelik Antalyaspor – Kayserispor karşılaşmasının sonuçlanarak Kayserispor’un galip olarak sahadan ayrılmasının ardından şu mesajı paylaştı: “Sezonun ilk maçında sahasında Antalyaspor’u iki golle mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yapan Kayserispor’umuzu tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda güzel futbolla galibiyetlerimize devam edeceğiz.”

Yeni sezonun ilk haftasından galibiyetle ayrılan Kayserispor’u tebrik eden bir diğer belediye başkanı da Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Yeni sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Kayserispor'umuzu tebrik ediyorum” dedi.

Kayserispor’un galibiyetini kutlayan belediye başkanlarından bir diğer isim de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar oldu. Başkan Çolakbayrakdar Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Sezonun ilk maçında #Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazanan #Kayserispor'umuzu tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”

