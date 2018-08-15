Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye başkanlarından Kayserispor’a tebrik mesajları

Yeni sezonun ilk haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kayserispor’u belediye başkanları sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla tebrik etti.

Belediye başkanlarından Kayserispor’a tebrik mesajları

Kayserispor’un galibiyeti konusunda karşılaşma sonuçlanmadan önce Twitter hesabından paylaşım yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk maçında Kayserispor’umuza destek vermek için tribündeki yerimizi aldık” dedi. Çelik mesajının devamında şunları söyledi: “ İnşallah Kayserispor için başarılarla dolu bir sezonun başlangıcı olur ve hemşehrilerimizle birlikte büyük mutluluklar yaşarız.”
Başkan Çelik Antalyaspor – Kayserispor karşılaşmasının sonuçlanarak Kayserispor’un galip olarak sahadan ayrılmasının ardından şu mesajı paylaştı: “Sezonun ilk maçında sahasında Antalyaspor’u iki golle mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yapan Kayserispor’umuzu tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda güzel futbolla galibiyetlerimize devam edeceğiz.”
Yeni sezonun ilk haftasından galibiyetle ayrılan Kayserispor’u tebrik eden bir diğer belediye başkanı da Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Başkan Memduh Büyükkılıç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Yeni sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Kayserispor'umuzu tebrik ediyorum” dedi.
Kayserispor’un galibiyetini kutlayan belediye başkanlarından bir diğer isim de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar oldu. Başkan Çolakbayrakdar Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Sezonun ilk maçında #Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan kazanan #Kayserispor'umuzu tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”
 

Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
HaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.