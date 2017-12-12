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Belediye personeline yeşil alan eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline Doğal Ürünler Bahçesi’nde yeşil alan eğitimi verildi. Eğitim seminerine Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gülşen katıldı.

Belediye personeline yeşil alan eğitimi verildi
Türkiye ortalamasının üzerindeki yeşil alanları Kayserililere kazandıran Büyükşehir Belediyesi, park bahçelerin geliştirilmesi ve bu gelişimin tasarruflu yapılması için eğitim seminerleri gerçekleştiriyor. Doğal Ürünler Bahçesi’nde yapılan eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Ayşe Önder ve daire başkanlığı personeli katıldı.
Seminere konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gülşen şehirdeki park ve bahçelerinin nasıl gelişeceği ve bu gelişim sürerken kullanılan suyun tasarrufunun nasıl sağlanacağı hakkında bilgiler verdi. İnsanların şehirlere akın ettiğini ve köylerde nüfusun gittikçe azaldığını vurgulayan Gülşen, şehirlerin daha yaşanılabilir bir hale getirilebilmesi için Büyükşehir Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumlularının neler yapabileceği konusuna değindi.
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