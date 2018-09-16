BELEDİYELER DEVLETİ NASIL KANDIRIYOR ?

Aynı şekilde yine belediyeler, kurdukları şirketlere tıpkı özel şirket statüsündeymiş gibi hareket ederek belediyenin yasal olarak yapamayacağı pek çok iş bu kanaldan rahatlıkla yapılabiliyor. Özellikle Belediye Başkanları’ndan bu yollara tevessül edenlerin tespit edilmesi halinde yerel seçimde tekrar aday gösterilmeyecekleri belirtiliyor.



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İller Bankası’na borçlarını ödeyemediği için kredi kullanamayan belediyeler, kurdukları şirketler aracılığıyla bankalardan milyonlarca lira kredi alarak, belediyeyi milyonlarca lira borçlandırıp şatafatlı hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar.



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Belediyeler ihale zorunluluğundan kurtulmak için küçük parçalara ayırdıkları büyük işleri doğrudan temin ile yaparken, bu sırada işi alan şirkete yüksek faturalar kestiriliyor daha sonra bu paralar bir şekilde şirketten alınıp “farklı amaçlar” için kullanılıyor.



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Belediyeler belli motor gücü üstünde ve lüks yabancı marka araçları makam aracı olarak kiralayamazken bu engeli, farklı bir statüye tabi olan belediye şirketleri aracılığıyla tereyağından kıl çeker gibi aşıyorlar. Sonuçta çok sayıda belediye başkanı bu yöntemle yasaklara ve kanunlara ip atlatarak hem de çifter çifter makam aracı kullanabiliyor.



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Kamu kurumlarındaki bazı daire müdürleri de makam için yerli araç kiralama zorunluluğunu bir başka kurnazlıkla aşıyor. Kiralanan yerli araç bir süre sonra “bozuluyor” bu durumda şirket il müdürlüğüne makam aracı olarak yabancı marka lüks bir otomobil veriyor. Sık sık başvurulan bu yöntemi Kayseri’de de uygulayan müdürler olduğu öne sürülüyor.