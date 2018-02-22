Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bembeyaz hayallerini sergilediler 

Kayseri Valiliği koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü, ‘Her Genç Kızın Hayali Gelinlik Dikmektir’ projesinde dikilen gelinlikler sergilendi. 

Bembeyaz hayallerini sergilediler 
Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlığının en aza indirilmesi, risk altında bulunan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan gençlerin sağlıklı bir hayata kavuşmaları, toplumla barışık ve aynı zamanda kendilerine, ailelerine ve ekonomilerine katkı sağlayacağı mesleklere yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan ve Ekim 2017’de uygulamasına başlanan projenin Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sergisine Vali Süleyman Kamçı da katıldı.

Sergide, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Himaye Madde Bağımlıları Derneği ve bir inşaat şirketinin de ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, 10 kursiyerin bitirdiği ‘Kadın Giysileri Dikim Kursu’ sonunda kendileri için diktikleri gelinlikler sergilendi.

İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.