Bembeyaz hayallerini sergilediler 

Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlığının en aza indirilmesi, risk altında bulunan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan gençlerin sağlıklı bir hayata kavuşmaları, toplumla barışık ve aynı zamanda kendilerine, ailelerine ve ekonomilerine katkı sağlayacağı mesleklere yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan ve Ekim 2017’de uygulamasına başlanan projenin Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sergisine Vali Süleyman Kamçı da katıldı.



Sergide, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Himaye Madde Bağımlıları Derneği ve bir inşaat şirketinin de ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, 10 kursiyerin bitirdiği ‘Kadın Giysileri Dikim Kursu’ sonunda kendileri için diktikleri gelinlikler sergilendi.



İHA

