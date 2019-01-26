TARZIM DEĞİL



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 31 Mart’tan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olacağı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı değerlendirmede kendisine bu teklifin yapılamayacağını söyledi. “Zira bilirler ki, kabul etmem. Çünkü ben memurluk yapamam, memur olamam. Yanlış anlaşılmasın küçümsediğim için değil de, operasyonel bir görev değil bunun için istemem” diye konuştu.



4 YILDA 20 YILLIK HİZMET



Başkan Çelik bir sözünün de farklı anlaşılmamasını istediğini hatırlatarak, “Ben 20 yılda yapılmayanı 4 yılda yaptık demedim. Dediğim 4 yılda yirmi yılda yapılacak işleri yaptık. Söylediğim bu. Bunun dışında anlama gelecek cümleleri sarf etmedik. Herkes bu şehir için çok önemli işler yapmıştır. Bu lafların peşine düşüp de nifak çıkarmaya çalışmak da doğru bir davranış değil, kimseye fayda getirmez” dedi.

