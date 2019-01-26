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BEN MEMURLUK YAPAMAM

Başkan Mustafa Çelik Başkanlık görevini tamamladıktan sonra ne yapacağına henüz karar vermediğini belirterek son günlerde hakkında çıkan “bakan yardımcısı olacak” haberlerine ilişkin de çok net bir açıklama yaptı. Başkan Çelik, “Ben memurluk yapamam, tarzım değil” dedi.

BEN MEMURLUK YAPAMAM

TARZIM DEĞİL

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in 31 Mart’tan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olacağı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı değerlendirmede kendisine bu teklifin yapılamayacağını söyledi. “Zira bilirler ki, kabul etmem. Çünkü ben memurluk yapamam, memur olamam. Yanlış anlaşılmasın küçümsediğim için değil de, operasyonel bir görev değil bunun için istemem” diye konuştu.

4 YILDA 20 YILLIK HİZMET

Başkan Çelik bir sözünün de farklı anlaşılmamasını istediğini hatırlatarak, “Ben 20 yılda yapılmayanı 4 yılda yaptık demedim. Dediğim 4 yılda yirmi yılda yapılacak işleri yaptık. Söylediğim bu. Bunun dışında anlama gelecek cümleleri sarf etmedik. Herkes bu şehir için çok önemli işler yapmıştır. Bu lafların peşine düşüp de nifak çıkarmaya çalışmak da doğru bir davranış değil, kimseye fayda getirmez” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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HaberHaberlerKayseri HaberMustafa çelikKayseri Gündem
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riyaset 4 saat önce

eski insanlar breeh breeh diye söylenirdi bunun içinmi ki...

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e k 3 saat önce

başkan bizim ikramiye nerde kaldı yoldamı geliyormu 28.1.2019 nezaman ödenecek

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n 3 saat önce

başkan memur maaşı 4600 ve 4700 civarı oldu işci ise 3800 tl alıyor önce işci memurdan fazla alırdı şimdi işci düşük alıyor işci her işi yapar memur masa başında uyur senden iyi bir sözleşme bekliyoruz yolun bahtın açık olsun başkan

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